Claudia Sheinbaum pide a SENER reunirse con empresarios para aclarar precios de gasolina

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los dueños de gasolineras del país se están reuniendo con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, para revisar precios, porque "es falso" que haya gasolinazo ya que el combustible aumenta anualmente por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que de acuerdo a la Ley debe ajustarse conforme la inflación.

"La Ley del IEPS establece que aumente de acuerdo a la inflación; entonces si la inflación está cerrando en 4.3 entonces eso es lo que sube, pero a nosotros nos interesa evitar que aumente el precio de la gasolina y por eso se está haciendo un análisis y poder tener la gasolina, como lo prometimos que no aumente en términos reales, más que lo relacionado con la inflación", apuntó.

Explicó que en su recorrido por el país, ha estado viendo que la Magna en algunos lugares se está vendiendo en 26 pesos y que aunque en realidad no hay un precio masivo para la gasolina ya que en 2013 con la reforma energética desapareció el poner precios máximos, "pero no es posible que los precios en algunos lugares este así", apuntó Sheinbaum.

Explicó que los precios que da la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son un medio que se calcula para todas las gasolineras del país, de poco más de 23 pesos por litro, algunas la están vendiendo incluso a menos de ese costo, pero otras casi 3 pesos más cara.

De hecho, de acuerdo al titular de Profeco, César Iván Escalante, los precios promedio para la Magna están en 23.97 pesos por litro; de la Premium en 25.39 y del Diésel 25.69 pesos.

La mandataria dijo en su conferencia "La mañanera del pueblo", que Pemex junto con la Secretaría de Energía, están haciendo el análisis porque algunas gasolineras se abastecen importando la gasolina, que está permitido en caso de que se tenga el permiso adecuado de las autoridades y, otras se abastecen directamente de las refinerías en el país.

Sobre el IEPS, impuesto que se cobra para las gasolinas, Sheinbaum dijo que se creó para compensar alzas en el costo del combustible a nivel mundial y evitar que impacte en la inflación y aseguró "nosotros vamos a seguir utilizando ese mecanismo".

Destacó que tanto la gasolina como el diésel son indispensables para el desarrollo del pueblo y que por esa razón, su gobierno estará muy pendiente de los precios.

Aclaró que el aumento "no es de ahora, sino que hay una Ley, desde hace mucho tiempo, que está establecido que se aumente el IEPS en el precio de la gasolina de acuerdo con la inflación, así es que no es que nosotros hayamos establecido en particular un aumento para las gasolinas".

La presidenta dijo que seguirán revisando con Profeco el "Quien es Quien" en los precios, pero que también el análisis que se está haciendo para saber cómo están calculando los costos en las estaciones de gasolina, permitirá evitar que se dispare el costo del combustible y mantener un precio promedio en el país.