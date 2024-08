Claudia Sheinbaum nombra a Martí Batres como próximo director general del ISSSTE

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, designó a Martí Batres como el próximo director del ISSSTE. El anuncio se realizó en la Casa de Transición, donde Sheinbaum resaltó la amplia experiencia política de Batres, destacando su trayectoria en diversos cargos públicos.

Batres ha ocupado puestos como diputado local y federal, senador y, desde 2023, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum subrayó que su relación con Batres ha sido de largo plazo, y confía plenamente en su capacidad para liderar el ISSSTE.

"Nos tenemos mucha confianza, trabajamos desde hace mucho tiempo juntos y, como ustedes saben, la Cuarta Transformación no es solamente el cargo, sino la responsabilidad y el encargo", declaró.

Además del ISSSTE, Sheinbaum le ha pedido a Batres que coordine las tareas del Fovissste, aunque aún están por definirse los detalles formales de este encargo.

"A Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental que es ser director del ISSSTE. Además, de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que ya veremos formalmente cómo queda y que me ayude también con las tareas del Fovissste", explicó la presidenta electa.

INSTITUCIÓN DETERIORADA

Sheinbaum también señaló que el ISSSTE ha enfrentado un deterioro, particularmente durante el periodo neoliberal, pero destacó los avances logrados durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según ella, se ha iniciado un proceso de "nacionalización o renacionalización" del instituto, lo cual será clave para su revitalización.

¿QUÉ DIJO MARTÍ BATRES?

Por su parte, Martí Batres agradeció la confianza depositada en él y expresó su compromiso con la consolidación del estado de bienestar promovido por la Cuarta Transformación.

"Es muy importante seguir nacionalizando el ISSSTE", indicó Batres, añadiendo que se han recuperado servicios que previamente habían sido privatizados, como la hemodinamia, anestesia, laboratorio clínico y otros. Su objetivo es devolver al ISSSTE su carácter como institución pública.

Batres también recordó que el ISSSTE fue creado a principios de los años sesenta, impulsado en parte por las luchas de los maestros, y subrayó su relevancia en áreas como salud, pensiones, vivienda y accidentes de trabajo.

Finalmente, Sheinbaum reiteró su meta de construir un sistema de salud pública unificado que permita a cualquier ciudadano recibir atención médica en cualquier hospital, independientemente de su afiliación a una institución específica.