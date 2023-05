Biden envía carta a AMLO; reconoce esfuerzo para contener flujo migratorio

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden envió una carta a México para reconocer el trabajo que ha realizado para atender el flujo migratorio en ambas naciones, así lo dio a conocer este lunes 22 de mayo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que desde hace tres días recibió la carta donde Estados Unidos reconocía a México por enfrentar el flujo migratorio que enfrentan ambas nacionales.

El mandatario mexicano indicó que Joe Biden se comprometió a invertir más recursos en Centroamérica para los ciudadanos de esos países.

"Recibí una carta por esto también, antier, del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe. No me dice exactamente, pero me da a entender que ya llevaron a cabo la reunión entre México y la asesora de la Casa Blanca".

