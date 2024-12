Avanza verificación de los inscritos como candidatos para la elección judicial 2025

Arturo Saldívar coordinador general de Política y Gobierno informó que el próximo 15 de diciembre se dará a conocer la lista de los candidatos, para lo cual se lleva un avance de 84 por ciento en la verificación de los más de 18 mil personas inscritas como candidatos para la elección de jueces, ministros y magistrados, de la cuales poco más de 8mil 600 son elegibles.

Quienes queden como las y los candidatos para magistrados, jueces y ministros, no podrán contar con recursos públicos o privados para su promoción o campaña, "como lo establece la Constitución", no pueden pagar pautas en redes sociales, deberán usar sus propios recursos y medios de promoción distintos, volantes, carteles, vigilados por el INE. También se abrirán los medios públicos federales y también los medios de comunicación pueden abrir espacios para entrevistar a las personas", aseguró en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum.

El coordinador del Comité del Ejecutivo aclaró que en relación a quienes quieren inscribirse en forma extraordinaria según lo ha mencionado el senador Gerardo Fernández Noroña, "en principio la idea de este acuerdo no es tanto abrir una nueva etapa del registro porque sería irregular, la idea del Senado, no he visto el acuerdo, tendría que leerlo, pero lo que se había platicado con ellos es que hay ciertos funcionarios o titulares , jueces, juezas, magistrados o magistradas que habían presentado su declinación y de todas maneras se inscribieron, entonces lo que tendríamos que hacer sin este acuerdo del Senado, es descartarlos porque habían declinado, lo que vamos a hacer a partir de ahora, no se si en nuestro Comité hay alguno de esos casos, si tenemos algún juez o magistrado que había declinado pero se inscribió con nosotros, vamos a darles la oportunidad de que participen".

Sin embargo, enfatizó, no se ampliará el plazo de nuevas inscripciones porque, ya no se cumpliría con lo que dice la ley y no sería justo para quienes se inscribieron en tiempo.

A nombre del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, Arturo Saldívar, adelantó que están en el proceso de analizar los documentos y cada uno de los requisitos que establece tanto la Constitución como la convocatoria, para que las personas aspirantes sean elegibles.

"Estamos en esta primera etapa, que es una revisión solamente formal, no todavía de si los perfiles son adecuados o no. Hasta este momento, llevamos un 84 por ciento de avance en la revisión. De las 18 mil 447 personas inscritas, se han revisado 15 mil 533 expedientes, y nos faltan por revisar 2 mil 914. El resultado final de esta primera etapa lo daremos a conocer en el micrositio del Comité el próximo domingo 15 de diciembre", apuntó Saldívar.

Aseguró que el este Comité del Ejecutivo no se han tenido problema de duplicidad o de registros múltiples, porque están pidiendo la CURP, que en su plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces. "Por eso, estos números que estamos teniendo aquí son registros reales, cada uno de ellos".

Hasta este momento, adelantó el coordinador del Comité del Ejecutivo, son 8 mil 626 las personas reúnen los requisitos de elegibilidad; 5 mil 795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles.

Otras mil 112 están en observación, es decir, son personas que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo para que lo aclaren.

"A partir del próximo lunes, el Comité de Evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales, el tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa", comentó.

En esta segunda etapa , que inicia el próximo 16 de diciembre, analizarán trayectorias académicas, profesionales, honestidad, fama pública, para escoger el 31 de enero los y las finalistas, quienes irán a las entrevistas o comparecencias que serán públicas, estarán grabadas y serán del conocimiento de toda la gente.

A más tardar el 4 de febrero el Comité depurará el listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de personas que podrán postular para el Poder Ejecutivo Federal .

Por su parte, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy comentó que se mantienen atentos a todo el proceso que se está siguiendo con los Comités de Evaluación, sobre todo, del Ejecutivo y que han entablado alguna relación con el Legislativo.

"La idea es que, como lo ha instruido la Presidenta, el procedimiento sea un procedimiento claro, sea un procedimiento abierto, transparente, que no deje lugar a dudas", enfatizó Godoy.

Dijo que también están dando seguimiento a los estados para que venga la armonización de sus Constituciones para las elecciones locales. "Ya hay algunos estados que han aprobado en sus Congresos locales sus reformas en ejercicio de su libertad como estados de la Federación; algunos han decidido que la elección será en el ´25, otros han decidido que serán todos en el ´27, otros una parte y una parte. Está el país completo en este tema".