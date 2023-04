Sheinbaum: Aumenta 20% el apoyo de "Mi Beca para Empezar" para niñas y niños de educación básica en la capital del país

JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO (CSP): Hoy nos acompaña Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Gobierno de México; Estefany Correa, que es la delegada de Programas para el Bienestar, también aquí en la ciudad; y, está Alejandra Márquez, que es la directora general del Fideicomiso para el Bienestar; y Ofelia Angulo, que es la secretaria de Educación.

Vamos a tocar dos temas: el primero, es sobre la Pensión a las Personas Adultas Mayores, nos va a informar la secretaria de Bienestar, el avance que tenemos en la entrega de las Tarjetas de Bienestar, del Banco del Bienestar, y algunos detalles para que nos ayuden a difundirlo. Y, por otro lado, aprovechando que viene el Día del Niño y la Niña, queremos darles una noticia a todos los niños y niñas que reciben la "Beca del Bienestar Educativo, Mi Beca para Empezar" y a sus familias. Entonces, primero sería Pensión a Personas Adultas Mayores y después Beca para Empezar para el Bienestar de los Niños y Niñas.

Adelante, secretaria, muchas gracias. Además, estamos de lujo porque está aquí Ariadna.

SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DE MÉXICO, ARIADNA MONTIEL REYES (AMR): Muchas gracias, doctora; y agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan; y gracias, también a la secretaria de Educación que nos permite aquí su espacio.

Bueno, vamos a hacer una breve presentación sobre los avances del cambio de tarjeta de las Pensiones de Bienestar aquí en la Ciudad de México.

La meta de tarjetas para realizar el cambio a las Tarjetas del Banco del Bienestar son 906 mil tarjetas, como meta, que tenemos para entregarle a las y los derechohabientes de las dos pensiones, tanto de Adulto Mayor como de Discapacidad. Los padrones son más grandes, pero hay un universo que ya cuenta con esta tarjeta. Hemos entregado casi 600 mil tarjetas en los módulos que se han dispuesto en toda la ciudad para hacer la entrega a cada uno de los derechohabientes.

Como ustedes saben, esta tarjeta tendrá la virtud de que no va a cobrar comisiones por saldos transferencias, retiros; y aquí, en la Ciudad de México, se han establecido 64 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para que podamos atender de manera eficiente a nuestras derechohabientes, hombres y mujeres, adultos mayores que reciben su pensión de manera bimestral, con 4 mil 800 pesos cada bimestre, como se ha informado. De tal manera, que este es el avance que hemos tenido.

Recordarles que, en la página de la Secretaría de Bienestar, que es gob.mx/bienestar, con su CURP en la mano pueden consultar día, hora y lugar en donde deberán presentarse a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar. El plazo que hemos establecido es al 30 de abril, y quien consulte el buscador de la cita encontrará esta cita hasta el día domingo. Es muy importante que, quienes ya tienen su cita y aparece en su buscador, acudan el día, hora y lugar porque está programado para darles una buena atención.

¿Qué deben llevar para recibir su Tarjeta del Banco del Bienestar? Hay que llevar una identificación oficial con fotografía, un Acta de Nacimiento, CURP –de reciente impresión–, el comprobante de domicilio y un número de teléfono. Es muy importante que nos dejen el número de teléfono, porque a través de un mensaje SMS es como ya haremos la comunicación con las y los derechohabientes para que sepan cuando ya les cayó su depósito. De tal manera que, con estos cinco documentos, hay que presentarse en los módulos.

Y bueno, si alguien, por alguna situación, no puede ir al módulo porque está a la mejor en cama, porque tiene difícil movilidad, porque no tiene quien lo acompañe, porque tiene dificultad en alguno de sus documentos, nos puede llamar a la Línea de Bienestar para que agende una visita domiciliaria.

En el caso de quienes tienen apoyo por parte de la familia, puede ir la familia al módulo con el expediente, se inicia todo el trámite y se agenda una visita domiciliaria, porque hay un principio fundamental: que la tarjeta debe ser entregada en propia mano de los derechohabientes; pero no es necesario, si están en una condición especial, acudir al módulo. Nos llaman a la Línea de Bienestar o nos escriben a las redes sociales de la Secretaría para que se pueda agendar esta cita, acudir a su domicilio y que ellos no tengan inconvenientes, pero reciban su pensión.

Nosotros estamos realizando una visita domiciliaria, esto nos ayuda mucho para que las y los derechohabientes tengan confianza en abrir la puerta de su casa; estamos realizando una visita, ocho días previos, al día que les toca ir al módulo a recibir la tarjeta. En caso de no encontrarlos, les dejamos este aviso –con su nombre, su número de folio– para que cuando lleguen, sea más fácil la identificación y todos los datos, para que ellos tengan la información y acudan el día que les toca al módulo.

Como ya estamos en ciernes de cerrar el periodo, platicamos, la Jefa de Gobierno y su servidora, y la Jefa de Gobierno nos ha pedido que hagamos una extensión del plazo porque, como ustedes han visto, todavía tenemos un número importante de personas que no han acudido aún por su tarjeta. Vamos a ampliar este plazo, vamos a seguir atendiendo de aquí al domingo, ahí vamos a hacer un cierre para hacer un corte de caja –digamos–, y vamos a volver a abrir los módulos del 8 de mayo al 31 de mayo.

Es muy importante que esta vez –sí decirles– hemos tenido los módulos abiertos cuatro meses y, decirles que después de esto, ya no va a haber una ampliación del plazo. De todos modos, vamos a reforzar aquí con Estefany, que es nuestra delegada en la Ciudad de México, la visita domiciliaria, para que todos aquellos que tienen algún problema de movilidad o que todavía, por alguna situación, no se enteran de que hay que hacer este cambio de tarjeta, es muy importante hacer esta visita y vamos a hacer barridos en toda la ciudad para que no falte nadie.

Pero la Jefa de Gobierno, sí nos ha pedido que podamos darle esta ampliación del plazo a la ciudad, para que los adultos mayores tengan su pensión de manera regular.

Decirles también que, quienes ya recibieron su tarjeta o que la recibirán de aquí al domingo, quienes ya lo hicieron, todavía el siguiente pago va a caer en la tarjeta con la que habitualmente cobraban, porque vamos a hacer el corte hasta el 31 de mayo para que, en el mes de julio, sí, ya su siguiente depósito será en la nueva Tarjeta del Banco del Bienestar, esto lo hacemos con el objetivo de que sea un proceso completo de la ciudad y no tengamos confusión.

Entonces, aún les llegará el depósito del mes de mayo, que ya es la próxima semana los depósitos, les va a llegar en la tarjeta que habitualmente tienen, básicamente de Banorte y de Banco Azteca, todavía estamos con estas dos instituciones recibiendo la pensión y ahí se va a depositar en lo que hacemos el corte al mes de mayo. Ya en el mes de julio, será exclusivamente el depósito en el Banco del Bienestar.

Le doy la palabra a Fany para que nos recuerde dónde están los módulos, para que las personas acudan todavía, de aquí al domingo; pedirles que no hagan confianza de que ya abrimos el plazo, porque es muy importante que atendamos a las personas de manera paulatina. Y vamos a volver a hacer la programación para el 8 de mayo, hay que volverse a buscar después del 30 de abril, a partir del 1 de mayo[1] nuevamente para saber en qué módulo está su tarjeta.

Muchísimas gracias, buenos días.

DELEGADA DE PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTEFANY CORREA GARCÍA (ECG): Buenos días. Les recordamos entonces, los módulos que tenemos instalados en la Ciudad de México son 30[2], en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde están funcionando, y que van a estar hasta el 30 de abril y después del 8 al 31 de mayo.

Tenemos un módulo en Álvaro Obregón que está ubicado en el Parque de la Bombilla, también tenemos otro que está en el PILARES Jalalpa Tepito; en Azcapotzalco tenemos el de Alameda Norte y Victoria de las Democracias; en Benito Juárez, estamos en Tranviarios; en Coyoacán, estamos en el Parque Cantera y la Alameda del Sur; en Cuajimalpa estamos en el Teatro Morelos; en Cuauhtémoc, en Monumento a la Revolución.

En Gustavo A. Madero tenemos un módulo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la explanada de la alcaldía, en PILARES Hermanos Galeana y en el Parque del Mestizaje; en Iztacalco estamos en el FARO Cultural Iztacalco; en Magdalena Contreras es la Escuela Superior de Guerra; en Iztapalapa tenemos un módulo en Santa Cruz Meyehualco, que es una de las UTOPÍAS, en TELECOMM, en la UTOPÍA Aculco y en la UTOPÍA Tezontle.

En Miguel Hidalgo tenemos dos módulos: en Hospital Militar Chivatito, en Casco de Santo Tomás; en Milpa Alta estamos en la explanada de la alcaldía; en Tláhuac estamos en el Andador Cuitláhuac y en el Bosque de Tláhuac; en Tlalpan tenemos uno en el DIF Belvedere, en Leona Vicario, en el INMEGEN; en Venustiano Carranza estamos en el Centro Cultural Venustiano Carranza, en el Deportivo Eduardo Molina; y en Xochimilco tenemos nuestra sede en el Deportivo Xochimilco.

Ahí es en donde se les estará citando para que acudan por su tarjeta. Muchísimas gracias.

CSP: A ver, entonces, importante: todas las personas que no tienen todavía Tarjeta del Banco de Bienestar, es muy importante que acudan, de aquí al domingo, y si no del 8 de mayo al 31 de mayo, es importantísimo porque a partir de junio todos los depósitos, tanto de Pensión a Personas Adultas Mayores, como de discapacidad, solamente se hará en el Banco del Bienestar.

Son todavía, alrededor de 300 mil personas que no han ido a cambiar su tarjeta, no han ido a recoger, más que cambiar no han ido a recoger su tarjeta. Entonces, si nos ayudan a difundirlo, vamos a estar difundiendo permanentemente para que no vaya haber ningún problema en su depósito del apoyo que da el Presidente de la República, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar.

Y ahora el anuncio de la Beca del Bienestar para Niños y Niñas. Alejandra.

DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO BIENESTAR EDUCATIVO, ALEJANDRA IRENE MÁRQUEZ TORRES (AIMT): Muchas gracias, con su permiso, Jefa de Gobierno. Hoy estamos muy contentos porque, como ustedes saben, en la Ciudad de México la educación es el corazón de la Transformación. Y en el marco de la celebración del Día de la Niña y del Niño, nuestra Jefa de Gobierno, hoy anuncia un incremento a "Mi Beca para Empezar", "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar".

Como todos ustedes saben, es un programa que nace en 2019 con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad entre los niños. Nuestra Jefa de Gobierno lo ha repetido en varias ocasiones, cuando ella llegó al Gobierno de la Ciudad de México, existía un programa que solo se le daba a niñas y niños que tenían 9 y 10 de promedio, este programa se llamaba "niños talento". Sin embargo, para nuestra Jefa de Gobierno, todas las niñas y los niños tienen talento, y es por eso que en 2019 crea este programa universal para todas las niñas y niños que asisten a escuelas públicas de la Ciudad de México, y otorga este programa que es "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar".

También, como ustedes saben, a partir del año pasado, noviembre del año pasado, este programa se convirtió en un derecho constitucional, ¿qué quiere decir? Que nadie va a poder quitar este derecho a estos niños y a estas niñas y, por supuesto, que cada año debe garantizarse el presupuesto para poder otorgar este programa para todas las niñas y los niños de la Ciudad de México.

Y bien, tenemos 10 ministraciones mensuales que se entregan de septiembre a junio y se otorgan a niños de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple.

Y pues la noticia es que, a partir de mayo, nos ha instruido nuestra Jefa de Gobierno, que todos los niños que asisten a preescolar, que recibían 500 pesos, hoy van a recibir 600 pesos, es un incremento de 100 pesos mensuales, lo que representa un 20 por ciento con referencia al ciclo anterior o el mes anterior, que es el mes de abril, que ya lo recibieron.

Y en primaria y secundaria, de la misma forma, el incremento es de 100 pesos, lo que van a recibir son 650 pesos, tanto en primaria, como en secundaria, que también representa un 18.18 por ciento de incremento con relación a lo que recibieron el mes de abril y lo que han venido recibiendo durante el ciclo escolar 2023.

Y bien, en esta tabla podemos observar que desde que nació el programa, hasta la fecha, preescolar ya tenemos un incremento del 100 por ciento, en 2019 empezamos entregando 300 pesos mensuales y, hoy con este incremento, ya es del 100 por ciento lo que van a recibir los niños; y así sucesivamente en primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple, ahí están los datos de los porcentajes de incremento de esta beca.

Entonces, en la Ciudad de México estamos de fiesta, vamos a celebrar a las niñas y a los niños no solo con el evento cultural del domingo –para el que todos están invitados– sino también con este incremento.

Muchas gracias, Jefa.

CSP: Normalmente se da este incremento en septiembre, pero hablamos ahí con Finanzas, estuvimos revisando, se va a entregar -ya, por cierto- el Informe Trimestral al Congreso y ahí vimos que era posible darlo antes. Entonces tomamos la decisión de que sea el regalo para todos los niños y niñas que van a escuela pública en la ciudad, este incremento de prácticamente el 20 por ciento de la "Beca del Bienestar para Niñas y Niños" y será a partir de mayo; es decir, son seis meses de incremento, porque recuerden que en julio y agosto se da el apoyo para útiles y uniformes escolares, que es parte también ya de la beca en la Constitución.

Son estos dos anuncios que queríamos hacerles, muy importantes, para que nos ayuden a difundirlos.