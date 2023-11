Así puedes extender la vida útil de la batería de tu teléfono celular

El teléfono celular es una herramienta indispensable en la vida moderna; atrás quedó el tiempo en que hacer llamadas y enviar mensajes era su función principal, pues hoy lo usamos -literalmente- hasta para ir al baño.

Sin embargo, todas esas nuevas funciones han hecho que la batería de estos dispositivos dure cada vez menos, a pesar de aumentar considerablemente su capacidad. Por ello, te traemos unos consejos para que cuides la vida útil de la batería de tu teléfono celular.

Así puedes ´hacerle el paro´ a la batería de tu smartphone

El uso constante del teléfono móvil ha hecho que cada vez la batería nos dure menos; por ello, estas acciones nos ayudarán a mantenerla lo más saludable posible:

Ajusta el brillo de la pantalla

Sí, lo sabes, la pantalla es uno de los componentes que más batería consume; por ello, es importante ajustar el brillo a un nivel adecuado pero no demasiado alto, pues eso hará que la batería dure menos.

Si no está seguro del nivel ideal, puedes dejar el brillo en automático, para que se adapte a las condiciones de luz del lugar en donde estés.

Desactiva conexiones innecesarias

Usar el wifi, bluetooth, GPS y hasta los datos móviles cuando no sea necesario consume rápidamente la batería de tu teléfono; desactiva los que no utilices y, si es posible, usa el modo avión cuando no tengas la necesidad de estar conectado.

Limita las notificaciones

Las notificaciones de tus apps también consumen batería, sobre todo si están acompañadas de sonido y vibraciones. Trata de administrarlas adecuadamente y recibas solo las más necesarias.

Actualizaciones de apps y teléfono

Tener tus apps y el sistema operativo de tu teléfono al día también puede ayudar a mejorar el rendimiento de la batería, sobre todo por las optimizaciones que el fabricante envía regularmente.

Cierra las apps que funcionen en segundo plano

Revisa regularmente qué aplicaciones no tan necesarias están operando en segundo plano y ciérralas; algunas de ellas son las responsables de que tu teléfono se quede sin batería constantemente.

Cuidado con las temperaturas extremas

Evita exponer tu smartphone a temperaturas muy altas o muy bajas; la batería suele ser muy sensible a estos cambios, por lo que es muy recomendable cuidar que no se sobrecalienten o enfríen de más.

Modo ahorro de energía

Casi todos los teléfonos actuales cuentan con un modo de ahorro de energía; actívalo cuando veas que tu batería se consume rápidamente y así se limiten algunas funciones del smartphone, lo que te permitirá usarlo hasta que encuentres un enchufe.

Carga tu smartphone de forma correcta

Hay algunos vicios que debemos desterrar al momento de cargar nuestro teléfono y que nos ayudarán a ´salvar la vida´ de la batería.

No lo dejes cargando toda la noche

No esperes a perder toda la carga para conectarlo; lo más recomendable es cargarlo cuando esté alrededor del 20 por ciento

Utiliza cables y cargadores originales, o que al menos cuenten con una calidad certificada

Estos consejos te ayudarán a alargar la vida no solo de la batería, sino de tu teléfono, que podrá funcionarte por varios años hasta que inevitablemente debas cambiarlo. Pero que esto no sea por un descuido, sino por necesidad.