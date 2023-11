¿Qué aroma tiene el gas LP?

El gas LP es un combustible presente en la mayoría de los hogares mexicanos; sus usos van desde la cocina hasta el baño, pasando por albercas climatizadas, electrodomésticos y hasta en medios de transporte.

Incluso, en algunos lugares el gas LP es usado como repelente de insectos; es indispensable en la industria metalúrgica y también para el funcionamiento algunos montacargas. Sin embargo, su manejo debe ser adecuado para evitar accidentes, pues también es altamente inflamable.

Algo que muchos aún no saben es que el gas LP no tiene aroma. Entonces, ¿por qué decimos que ´huele a gas´ cuando hay una fuga si este no tiene olor?

'¡Huele a gas!'

Ese extraño olor similar al huevo podrido que flota en el aire cuando hay una fuga de gas LP se debe a un compuesto llamado mercaptano; también llamado metatinol, es una sustancia que se encuentra de manera natural en compuestos orgánicos.

La sangre, cerebro y otros tejidos humanos lo contienen, así como los animales; y sí, es liberado en las heces. Como ya puedes adivinar, el mercaptano también es liberado en la materia en descomposición y en algunos pantanos y ciénegas, así como en alquitrán y algunos petróleos crudos.

Esta sustancia es producida para su uso en pesticidas, como aditivo para combustibles y en la industria de los plásticos.

Entonces, el gas LP al ser inodoro e incoloro requiere de este ´ingrediente secreto´ para prevenir al usuario de una fuga. Si detectas el ´olor a gas´, lo ideal es abrir las ventanas para tratar de que se disperse una posible fuga.

Además de revisar que las llaves de la estufa estén bien cerradas y vigilar las conexiones del calentador, en caso de que esté conectado a la línea del gas; a la par, evite el uso de aparatos electrónicos, cerillos y cualquier cosa que pueda generar una chispa.

Ante la sospecha de una fuga de gas, lo ideal es llamar al 911 para que personal especializado acuda a revisar la instalación y evitar una situación mayor; y nunca está demás verificar de vez en cuando que nuestras conexiones de gas LP estén en buenas condiciones.