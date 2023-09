Así puedes activar la alerta sísmica de Google para participar en el Simulacro Nacional

Septiembre es conocido por ser el mes de los temblores, por las coincidencias de repetirse los sismos años después en la misma fecha. En México, muchas personas se encuentran temerosas de que pueda volver a ocurrir un sismo o terremoto devastador, es por ello que se recomienda estar alerta ante cualquier emergencia.

México un país sísmico

El país se ubica sobre cinco placas tectónicas que son: el Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos. Por esta razón, pueden ocurrir sismos prácticamente en cualquier momento. Aunque algunos estados disponen de su propio sistema de alerta sísmica en las calles, ha ocurrido que no funciona en el momento de un sismo ¡O se activa cuando no debe!

Ante ello, es importante tomar precauciones para recibir la alerta de sismo antes de que ocurra una tragedia, te contamos como activar la alerta sísmica de Google ¡Toma nota!

Google cuenta con un sistema de Alerta de Sismos pero, desafortunadamente, México no está entre los países que reciben dichas alertas, por lo que activarlo no serviría de nada ya que esté no funcionará de manera correcta.

Sin embargo, podemos hacer uso de otro sistema con el que cuenta Google. Se trata de las Alertas de Crisis, una función que envía notificaciones a los usuarios sobre desastres naturales y emergencias públicas que afecten su región.

Para activar las 'Alertas de crisis' deberás seguir los siguientes pasos:

Ve a Ajustes en tu celular. Desplázate hasta la opción que dice Seguridad y emergencia. Ingresa a Alertas de crisis. Presiona en activar para habilitar la función.

Antes de que la función se active, te pedirá que ingreses a tu cuenta de Google y, posteriormente, que añadas ciertos datos como nombre, tipo de sangre, contacto de emergencia, entre otros. Esto con el fin de que tu celular resguarde información importante de tu persona en caso de algún accidente.

Además, debes considerar que la herramienta funcionará correctamente solo si mantienes activa tu ubicación todo el tiempo.

En caso de que tu celular no cuente con esta función o requieres una sistema de alerta extra, puedes descargar alguna de las aplicaciones que te sugerimos a continuación:

3 aplicaciones gratuitas que te alertan sobre sismos

SkyAlert

Esta app es una de las más comunes en nuestro país, ya que se puede instalar tanto en dispositivos iOS como en Android.

Es gratuita y en ella recibirás alertas en todo momento, aún teniendo tu teléfono en modo no molestar. Además, te indica la intensidad local y el tiempo estimado de arribo para que puedas salir según el tiempo. Cuenta con sensores propios lo que optimiza más al servidor.





SASSLA

Esta aplicación cuenta con una tecnología que, aparte de reenviar la alerta oficial mexicana, te envía alertas más locales, según los puntos en donde te encuentres.

Está disponible para dispositivos iOS y Android, interrumpe cualquier actividad que estés utilizando con tu dispositivo móvil, como llamadas telefónicas, música u otras aplicaciones. Además que, como la anterior app, la notificación sonará a máximo volumen aunque tu celular esté en modo No molestar.

Asimismo, vibra y parpadea una luz led para que te des cuenta en cualquier ambiente y utiliza el brillo total del teléfono para que puedas observar bien la alerta.





Earthquake

Earthquake es una de las mejores aplicaciones para prevenir desastres como sismo o incluso aquellos desastes naturales como tsunamis. Su servidor se conecta a través de las redes mundiales, siendo una gran opción cuando viajas a cualquier parte del mundo.

El único detalle de esta aplicación es que solo es compatible para dispositivos iOS, pero su capacidad de alerta es muy buena. La aplicación cuenta con 12 idiomas para que cualquier persona en el mundo la pueda utilizar.