"No tiene nada que temer": AMLO sobre anestesiólogo investigado por usar fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el joven médico acusado de narcotráfico por comprar fentanilo en Los Cabos "no tiene por qué preocuparse".

"Se está actuando para evitar la introducción de drogas y muchos, no sé si sea este caso desde luego (...) No tiene por qué preocuparse de nada. Nosotros no cometemos actos arbitrarios (...) Si él es inocente, no va a perder su casa", señaló.

"Nosotros no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo. Eso no es así. (...) Si él no cometió ningún delito, no tiene nada que temer".

A ello, externó a sus colegas —que han organizado manifestaciones en el norte del país— a "no dejarse manipular".