AMLO sobre el Poder Judicial: "Solo eligiendo jueces se podrá avanzar"

El presidente AMLO continúa con infección en el ojo, pero confió en que pronto estará bien: "no se me quita el tutupichi, pero ya se me va a quitar."

El presidente manifestó que se ha avanzado en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero consideró que el Poder Judicial está tomado, al servicio de la delincuencia organizada y la de cuello blanco.

En su conferencia mañanera, el mandatario manifestó que solo eligiendo jueces se podrá avanzar, aunque advirtió que no será un asunto fácil que se pueda lograr en el corto plazo.

Anunció que en el transcurso de la mañanera de éste 12 de febrero, se informará los precios de alimentos y combustibles, y posteriormente se darán detalles del avance en la construcción del Tren Maya.

El presidente López Obrador, es acompañado por la titular de la Segob, Luisa María Alcalde; el titular de la Profeco, David Aguilar y el general Óscar David Lozano Águila, director general del jaguar rodante.

Dijo que continúa con afectaciones en su ojo y apuntó que la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, informará sobre la reforma al Poder Judicial

Finalmente el titular del Ejecutivo federal, habló sobre la estrategia para enfrentar la inseguridad y la violencia; destacó el caso de Estados Unidos, donde el consumo de fentanilo afecta principalmente a los jóvenes.