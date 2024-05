AMLO sobre caso Vulcan Materials: "No es expropiación, sólo clausura"

En su conferencia mañanera de éste 22 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió que se haya expropiado la planta de extracción de materiales Vulcan, de la empresa estadounidense Vulcan Materials, pues aclara, que la planta sólo se encuentra clausurada:

"Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que se siga destruyendo el territorio".

El presidente López Obrador, reveló que la empresa rechazó hace unos días la oferta de comprar el sitio, y que hizo lobby con el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken durante una comparecencia ante el Congreso:

"(...) nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestros territorios, no. Mejor que no vengan que se vayan a otra parte".

Ayer, durante una sesión con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el legislador Tim Kaine, cuestionó a Blinken sobre el tema, al decirle que López Obrador "ha tratado de apropiarse de este terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares".

Por lo anterior, el Secretario de Estado, dijo que el caso estaba sujeto a arbitraje y que:

"Le hemos planteado el punto de manera genérica al Gobierno de México, incluido el Presidente? de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones".

El titular del Ejecutivo federal, manifestó que corporaciones como Vulcan, tiene mucha influencia en el Congreso de Estados Unidos:

"Don los que aportan dinero a los senadores, a los diputados e, incluso, a los presidentes".

El presidente López Obrador, aprovechó para criticar abiertamente al Gobierno de Joe Biden al decir:

"Hago un paréntesis. Para subrayar la hipocresía Qué significa levantar la bandera de evitar el cambio climático. Y al mismo tiempo estar destruyendo el territorio. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Con qué autoridad ética moral Se habla de descender el medio ambiente si se protegen estas cosas?".

El presidente López Obrador, dijo que el caso de Calica, es un ejemplo de la influencia de ciertas empresas de EU en el Congreso, ya que financian las campañas tanto de legisladores como de presidentes.

Enfatizó que no es una expropiación sino una clausura, ya que él sostiene que:

"Sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carretas en Estados Unidos, puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten, o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio".

Y, a todos aquellos de la Oposición que defienden intereses de empresas foráneos con el discurso de que "necesitamos la inversión", pese a que las condiciones laborales para los mexicanos sean bajas, dijo que:

"¡No!, México tiene mucho potencial económico, cultural, y mucha dignidad, y ya no son los gobiernos de antes, que eran como peleles de los intereses del extranjero... Nosotros no aceptamos humillaciones de nadie".

Comentó que la empresa Vulcan Materials "tiene muchos defensores en el Congreso (estadounidense)".