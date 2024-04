AMLO reitera: "Retén a Claudia Sheinbaum sí fue un montaje"

El Presidente André Manuel López Obrador, afirmó que en sus viajes por tierra en el país, la "gente extraña" que monta retenes a su paso, siempre ha sido respetuosa.

En su conferencia mañanera, el presidente volvió a decir que para él es un "montaje", el retén que atravesó la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Chiapas.

El titular del Ejecutivo federal, destacó que impera la ley en el sur del país, y que en lo que va de su sexenio, en sus viajes por tierra, lo han respetado:

· "Imagínense ir a Batopilas, en Chihuahua, a Urique, en Chihuahua, a Morelos, en Chihuahua, a Sinaloa a de Leyva, a Badiraguato, a Canela" comenzó a narrar.

· ¿Se porta bien el crimen cuando va allá? Cuestionó la prensa

· "¡Pero siempre! no es ahora, iba a todos los pueblos (...) y respetuosos todos, sin guardaespaldas, y sin carros blindados y claro que pues a veces se encuentra con gente extraña y respetuosa".

Posteriormente cuestionado sobre la situación en Tamaulipas, el presidente López Obrador dijo: incluso la "Columna Armada" –una autodefensa- "siempre me han tratado bien".

Argumentó que en lo que va de su sexenio las agresiones armadas se dan entre presuntos integrantes de grupos de la delincuencia, y que "se respeta a los ciudadanos" o "daños colaterales", como en su momento lo calificó el expresidente Felipe Calderón.

Asimismo insistió en su señalamiento en contra de un medio de comunicación, de participar en los hechos del fin de semana, y cuándo se le cuestionó si se podría instalar una mesa de paz en aquella entidad, anotó:

"Lo hemos hecho, hay muchos elementos de la Guardia Nacional. Si, se ha buscado la forma de llegar acuerdos, la verdad lo que exhortamos, es que no lleven a cabo actos ilícitos. Y cuidar a la población civil. No dejarnos intimidar por nadie. Deben ellos de entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia".

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de la candidata de la Oposición, Xóchitl Gálvez de que la delincuencia no permitió que sus simpatizantes llegaran a sus eventos, respondió que "eso es otra cosa".

Por su parte, las personas encapuchadas que se acercaron a Sheinbaum Pardo en Motozintla, difundieron un video en el que subrayan que no fue un montaje su actuar y que:

Buenas tardes a todo el público y más que nada a nuestro Presiente de la República Mexicana. Esto que estamos haciendo es para desmentir, el hecho del que tanto se habla sobre un montaje:

"No señores, esto no es un montaje, es real. Esto que están viendo ustedes... como encapuchados es real".

Justificaron el hecho de estar cubiertos del rostro, porque podrían recibir represalias en su contra que atente contra su integridad, y la de su familiares:

"Estamos encapuchados por las represalias que haya en contra de nosotros, porque los contrarios de allá arriba no quieren veneros acá, y más que nada para la seguridad de nosotros y la seguridad integra de nuestra familia".