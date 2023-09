AMLO recibe a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el marco de los nueve años desde su desaparición en septiembre de 2014.

Poco antes de las 11:00 horas, el autobús de línea en el que se transportan los padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 ingresó a la calle de Corregidora, a un costado de la sede del Ejecutivo federal.

Los asistentes estuvieron acompañados todo el tiempo por su abogado, Vidulfo Rosales, e integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que han sido parte del equipo asesor del grupo a lo largo de estos años.

La reunión fue importante, ya que es la primera vez que oficialmente los padres se encuentran con el nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, tras la salida del anterior encargado del caso, Omar Gómez Trejo.

El 27 de septiembre de 2022, el presidente López Obrador confirmó la salida del abogado que acompañó el caso desde 2019, -y a quien los padres de los jóvenes desaparecidos le expresaban su confianza en la investigación-; al respecto dijo que:

"El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron, para aprobar las órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa, hubo diferencias en ello y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión, de acuerdo con lo que establece el documento, resultado de una investigación que llevó mucho tiempo".

Rosendo Gómez Piedra asumió el cargo a inicios de octubre de 2022, unos días después de la renuncia de Gómez Trejo; sobre este nuevo funcionario los familiares de los normalistas han expresado su preocupación, de que el cambio retrase las pesquisas.

Horas antes del encuentro, el presidente López Obrador dijo que:

"Todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto de que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso.

"El Ejército entregó toda la información, pero eso es lo que queremos decirles, porque este farsante de Álvarez Icaza y otros más, pues se han dedicado a mentir y es necesario informarles, y para eso es la reunión".