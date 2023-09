Rechaza AMLO una Senaduría al terminar su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó a Celia Maya en el Consejo de la Judicatura; ya fue magistrada, es una mujer recta, manifestó.

Sobre la iniciativa propuesta para que los expresidentes pasen a ser senadores respondió tajante: "zafo, a mí que no me metan en eso, no acepto ningún cargo hacia adelante nacional o en el extranjero".

Y abundó:

"Ya viene el relevo generacional, estoy contento por eso. Habrá continuidad con cambio".

Declaró su amor eterno por el pueblo, hasta el último día. El motor del cambio es el pueblo. Las nuevas generaciones darán continuidad a la transformación, dijo.