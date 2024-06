AMLO reafirma retiro de la política una vez terminado su sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su conferencia mañanera de éste viernes que en octubre de 2024, es el término de su gestión y significa su retiro de la política mexicana.

El mandatario destacó que se dedicará a descansar en el rancho que es de su propiedad, ubicado en el estado de Chiapas.

"Yo no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos, políticos".

El presidente de México también ha dicho que se desvinculará de las redes sociales, cancelando sus cuentas de Twitter y Facebook, y no recibirá a nadie que le plantee temas relacionados con la política, una decisión que ha comunicado incluso a sus hijos.

El presidente saliente habló sobre un posible regreso luego de convertirse en ex presidente:

"Solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero es lo único. Nada de que: yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel"

Enfatizó su determinación de mantenerse completamente alejado del ámbito político tras su retiro.

El titular del Ejecutivo federal prometió que al separarse del cargo, no seguirá influyendo en la política a través de sus hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, aunque afirmó que ellos son libres de participar en la política:

"Yo ya termino y lo que va a ver hacia adelante es la continuación, con los cambios que naturalmente se van a producir, de la transformación. Ellos son libres si deciden de seguir participando, pero no me van a representar. Yo ya concluyo y no voy a tener representante".