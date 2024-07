AMLO reafirma apoyo a gobernador electo de Tabasco: "tiene principios, ideales"

En su conferencia mañanera de éste miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el gobernador electo de Tabasco, Javier May, realizará un buen gobierno.

Esto luego de haber sido increpado por un reportero, respecto a que Javier May presentó a su gabinete estatal, y algunos de sus integrantes tienen denuncias que pueden poner en riesgo el proyecto de transformación en la entidad.

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo federal, respaldó al próximo mandatario estatal, asegurando que va a hacer un buen gobierno ya qué:

"Todos los que formamos parte de este movimiento, estamos obligados a no fallarle al pueblo".

Reiteró que Javier May tiene principios, tiene ideales:

"Caminamos juntos en el éxodo de la democracia 1991, y desde entonces ha estado luchando, lo quieren mucho y estoy seguro que va a hacer un buen gobierno, todos los que formamos parte de este movimiento estamos obligados a no fallarle al pueblo, no mentir, no robar, no traicionar, entonces, pues ellos van a cuidar, Javier va a cuidar que no se aproveche que quienes no tienen principios, convicciones, ideales, quienes no le tienen amor al pueblo y buscan sacar provecho personal, esa es una tentación permanente, constante, se contrarresta con ideales y con principios y estoy seguro que él va a estar muy pendiente".