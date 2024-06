AMLO pide a sus hijos aclarar acusaciones: "Que no dejen nada pendiente"

En su conferencia mañanera de éste viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que le pidió a sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, aclarar todas las acusaciones de las que han sido objeto durante su gobierno, principalmente si buscan ocupar un cargo público en el próximo sexenio, que será encabezado por Claudia Sheinbaum.

El titular del Ejecutivo federal, manifestó que a sus hijos "les ha tocado padecer mucho" de calumnias y señalamientos en su contra, principalmente a sus dos hijos mayores, por lo que les sugirió hacer un documento a través del cuál aclaren cada uno de los casos, para no dejar nada pendiente, sin precisar cuándo lo podrían publicar.

"Sufren mucho, sobre todos los hijos, yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho en el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes y era muy difícil para ellos, hasta en la escuela y los acuerdos que tenemos de familia que mientras yo estuviese activo no iban a participar en nada en cargos públicos, en nada".

Y abundó:

"Ahora ya van actuar, pero tienen que aclarar todo, y como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y el papá, van a sacar un documento, se los sugerí, no sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia, que se tiene que pagar y aprovechar a aprender bien, del porqué de las cosas y no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso, verlos como adversarios a vencer, en buena elite, no como enemigos a destruir y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices".

Comentó lo anterior durante su conferencia matutina, en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional.