AMLO pide a los mexicanos apoyar las iniciativas de reforma

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció en su conferencia matutina, que la presentación de su último paquete de iniciativas de reformas a la Constitución, tiene como objeto, exhibir a la Oposición, y ganar la mayoría en el Congreso de la Unión.

Este miércoles, pregunta expresa de medios de información:

- "¿cuál es la implicación política de esta presentación a casi dejar la Presidencia? Es decir ¿Qué se diga ´se quiso pero que no se pudo´? ¿si es señalar a la Oposición? ¿O el último llamado para decir que si no se vota por las 2 terceras partes del Congreso, este tipo de iniciativas no se aprobarían?"

- "Pues las 2 cosas. primero porque se pudieron aprobar varias de estas iniciativas antes pero ha habido un bloqueo permanente no solo del Poder Legislativo sino últimamente hasta del poder judicial, lo que acaban de hacer de nulificar la Ley Eléctrica", respondió el mandatario.

El presidente López Obrador hizo éste reconocimiento, al día siguiente de que también admitiera,que el paquete de modificaciones a la Constitución, se exhibió porque se vive en periodo electoral:

"Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones, sí, y el pueblo va a decidir".

Así reiteró, la votación no sólo será por candidatos o partidos, sino por el proyecto de nación, a menos que se quiera que "las empresas privadas dominen", que sean:

"Las que tengan como llaverito a los funcionarios públicos, peleles, títeres y que todo sea una farsa y que el poder de los poderes sea la oligarquía? Toda un simulación? O que haya una auténtica democracia, o un auténtico estado de derecho, donde sea el pueblo el que mande, el que decida".

Y sí la gente decide ir porque continúe la "transformación, entonces "sí se conseguirían las 2 terceras partes de los votos, la mayoría calificada" para reformar la Constitución y "devolverle su espíritu, su letra".

Poco antes, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, solicitó a los mexicanos, y a los legisladores, respaldar el paquete presentado por el presidente López Obrador este 5 de febrero:

"Estas propuestas de modificación a la Constitución en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos requieren de dos terceras partes de los votos en las Cámaras, por ello aprovechó el espacio para hacer un llamado a la sociedad y a todas y todos los legisladores para acompañar estas reformas".