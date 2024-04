AMLO no descarta que fábrica textil de Río Blanco se convierta en museo

La fábrica textil de Río Blanco, donde se produjeron los hechos conocidos como "Los Mártires de Río Blanco", busca ser convertida en un museo y cancha; así lo expuso un reportero éste miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera, en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

El comunicador, originario de Río Blanco, hizo la petición:

"Los habitantes de Río Blanco me pidieron que le dijera a usted si la fábrica de Río Blanco donde usted estuvo (...) se podría platicar con el comité de los huelguistas para volverlo en primera, museo, porque usted allá dijo que haría museo para Carrillo Puerto (...) ¿Se puede hacer museo la fábrica de Río Blanco? Y las instalaciones donde fue el evento volverlas canchas de futbol y de basquetbol, porque un municipio cuando no tiene cultura y no tiene deporte tiende a caer en la delincuencia."

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no descartó la viabilidad de que la Fábrica de Río Blanco pueda convertirse en museo, sin embargo, no se comprometió con un proyecto en su administración:

"Hay que ver quien tiene la propiedad de la fábrica, tengo entendido, es una sociedad, hay que ver si se puede llegar a un acuerdo con ellos porque sí es un lugar histórico."

Posteriormente el mandatario instruyó al reportero tratar el tema con el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas:

"Platiquen con Jesús y lo vemos."