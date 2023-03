AMLO a EU: "Si intentaran invadir militarmente a México, tendrían respuesta de inmediato"

Un senador texano dijo que presentará al Congreso estadounidense una iniciativa de ley para que el ejército gringo se introduzca en territorio mexicano pretextando perseguir a cárteles del narcotráfico. "¿Qué le pasa?", reviró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Sería una invasión. Y claro que no nos vamos a dejar".

Era muy candente la atmósfera en Palacio Nacional, el jueves 9 de marzo de 2023. Esto dijo el histórico presidente de México:

"No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero. Y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio.

"Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido (el Partido Republicano de Estados Unidos).

Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos. Ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano.

Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto para irnos entendiendo, porque ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos.

"Ya agarraron lo del fentanilo. Que (dicen) es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo.

"Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos?

"Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo: ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?

"¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos.

Como lo que hablábamos de estas pastillas autorizadas incluso por la Agencia de Salud de los Estados Unidos supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción, cuando se demostró que sí producían adicción. Y no sólo eso: causaron la muerte a miles de estadounidenses.

"¿Qué hicieron entonces los del Partido Republicano? ¿Por qué se comercializan armas de alto poder, como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control?

El 80 por ciento de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos. Y ni siquiera hay un registro de parte de ellos.

"Es más: Algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas. Para sus campañas.

"... Si uno les dice (a EU): ´Atiende tu problema de fentanilo, de tu consumo de droga, fortaleciendo a las familias. No corras a tus hijos de tu casa, desde que son adolescentes. Mantenlos. El Estado te va a dar a ti.

"Si ellos tienen muchos recursos, ¿por qué no le dan a cada familia, para que mantengan a sus hijos, cuando menos tres años más, y que no, a los 18 (años), ´ahuequen el ala´? ...

"... Les comentaba yo de cómo unos padres en Estados Unidos -y lo describía un articulista con mucha normalidad- fueron a un juez a denunciar a un hijo que no se quería salir de la casa, y ya tenía 30 años.

Papá y mamá a denunciarlo, y el juez les da la razón y para fuera.

¿Ustedes creen que en México hacemos eso? Con todo respeto lo digo. Lo mismo con nuestros adultos mayores. Aquí no hay el número de asilos que hay en Estados Unidos, que hay en Europa. Aquí tenemos a nuestros papás, a nuestros abuelos. Los cuidamos.

Y allá, al asilo. Y una vez al año los van a ver.

Entonces, ¿por qué no atender eso? Si el joven opta por las drogas, por el fentanilo, pues es que le hace falta algo. Le hace falta amor. Le hace falta atención. Viven en la soledad. En el desamparo. Es una forma de vida muy materialista. Entonces, se requiere ver eso. Atender a los jóvenes.

"... No aceptamos las amenazas. No es el gobierno del presidente Biden. Son los republicanos. Fue creo que el coordinador de los republicanos en el Congreso, de la Cámara de Representantes. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera.

Desde luego intervencionista. ¿Cómo es eso que va a presentar una iniciativa?... ´ah, si no hay un acuerdo de que intervengamos nosotros (ellos, los estadounidenses) aquí, en nuestro territorio, como lo hacían antes, si no, entonces vamos a presentar una iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos puedan introducirse en territorio mexicano.

¿Qué le pasa? Eso, claro que no lo aceptamos. Y tendría respuesta de inmediato.

--¿Cuál?

Espérate. No vamos a permitir que se afecte la dignidad de México. Es un pueblo soberano, independiente. Costó mucho. De allá donde están hablando, todo eso era de México. Que no se olvide.

"Ayer fue el colmo. Este señor se atreve a decir que van a utilizar las fuerzas armadas de Estados Unidos para introducirse en nuestro territorio.

Sería una invasión. Vamos a esperar a ver qué reacción habrá estos días. De qué se trata. Y claro que no nos vamos a dejar. Vamos a exigir sanciones en su momento. Y podríamos acudir a la ONU.

"Por eso estamos iniciando. Queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del Partido Republico a ver qué opinan".

