AMLO: Islas Marías abrirán al público la próxima semana

El Gobierno federal anunció que a partir del 21 de diciembre las Islas Marías, antigua prisión mexicana, se abrirán al turismo para todo el público, tal como había prometido el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina, el Gobernador de las Islas Marías, Julián Castillo Cepeda, dio a conocer que antes de Navidad se harán las primeras habilitaciones para el turismo en la reserva ecológica, a la que se podrá accesar de forma marítima desde los puertos de Mazatlán, Sinaloa, o de San Blas, en Nayarit. Asimismo, adelantó que hacia noviembre de 2023 se tiene contemplado que también se pueda abordar desde Boca de Chila, Nayarit.

"Se tiene contemplado del 21 al 23 es la fecha que tenemos para la recepción de todos los que nos quieran visitar. Está abierto y estamos listos; en la siguiente semana ya, desde el mismo miércoles 28 al viernes 30 de igual forma estará habilitado. A partir de enero, nos movemos a los fines de semana. Todos los fines de semana a partir de Mazatlán, en donde podremos llevar a cabo este proceso de visita y que puedan estar con nosotros. También si la demanda tiene cabida a partir de San Blas, podemos incluirlo, porque de entrada vamos a ir creciendo gradualmente en operación para considerar ambos puntos de partida. Islas Marías es un lugar de naturaleza, cultura y libertad. Estamos listos para recibirlos y queremos que nos visiten", expresó.

Frente a la prensa, se detalló que se tratará de viajes redondos partiendo de los puertos ya mencionados que sólo se realizarán en las últimas dos semanas de diciembre de miércoles a viernes, sin embargo, desde enero los viajes serán de viernes a domingo.

De acuerdo con Castillo Cepeda, los costos de los paquetes turísticos por persona irán desde los cinco mil 500 pesos y hasta los ocho mil, los cuales incluyen el transporte marítimo redondo, el alimento tipo buffet y el hospedaje, pero desde clase turística hasta clase "privada". Sin embargo, recalcó que los interesados en viajas a las Islas Marías podrán elegir todos los detalles de su paquete, es decir, qué tipo de hospedaje y transporte quieren, o si desean o no incluir el buffet o prefieren comprar alimentos a parte en la tienda de conveniencia con la que se cuenta en la isla.

Los boletos para viajar a la Isla Madre se adquirirán vía página de Internet (visitaislasmarias.com), desde un navegador a la web, o por medio de la aplicación móvil de iOS o Android. Ahí se encontrará una guía con videos interactivos en los que se orientará paso a paso hasta la obtención del boleto.

¿QUÉ HACER EN LAS ISLAS MARÍAS?

Desde Palacio Nacional, el Gobernador de las Islas comentó que se creó una empresa para la oferta turística del Centro Turístico de las Islas Marías, la cual lleva el nombre de Turística Integral Islas Marías SA de CV. A partir de ésta, se contempla una transportación marítima en viaje redondo desde Mazatlán a Puerto Balleto, de igual forma desde San Blaz, Nayarit; y a partir del mes de noviembre de 2023, desde Boca de Chila, Nayarit. Según el puerto desde donde se salga, será el tiempo de llegada, siendo estimado de 5 horas desde Sinaloa y 4 horas desde Nayarit.

Ya estando en Puerto Balleto, la oferta turística contempla una estancia de dos noches en hospedaje tipo hostal, en villas o casas dobles y sencillas. De igual forma la alimentación está considerada en tipo buffet en un restaurant que cerrado, con aire acondicionado, pero quien desee puede salir a una zona contigua en una terraza con vista al mar, donde podrán disfrutar de las mismas comodidades que en el restaurante.

Respecto a los sitios de interés, se encuentra el Cristo y el Faro, que son actividades de senderismo; además de un museo — en donde se resalta el periodo de 1905 a 2019, que fue un centro penitenciario–, auditorio con murales, mercado de artesanías, la henequera, el panteón local, la calera y la salinera. De acuerdo con el Gobernador Julián Castillo, "estas dos últimas en particular son dos vestigios históricos donde luego se llevaban a cabo tareas de mucho esfuerzo y es importante llevarlas a cabo también. Además figuran en películas de Pedro Infante".

"También podemos la cárcel de máxima seguridad de Laguna y Toro; diversos miradores donde hay vistas espectaculares, así como las actividades de senderismo que ya mencionamos, que son el Cristo y el Faro. El Cristo son 2.5 km y en el Faro aproximadamente 1 km o 1.1 km. Además vamos a contar con equipo para hacer ciclismo urbano o ciclismo de montaña y también como una opción podemos observar la bóveda celeste para ver las constelaciones desde un lugar apartado y se pueda observar con mucha calidad", destacó.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la Isla Madre ya estará habilitada para el turismo, ya que se hicieron arreglos en la zona. Consideró que las actividades que se tienen previstas para el lugar están contempladas como de "bajo impacto", debido a que se trata de un área natural protegida, por lo que además no se permitió la llegada de cruceros.

"Para quien desee viajar a la isla madre ya pueda hacerlo, hicieron arreglos, se tiene un museo, ahí estuvo preso José Revueltas; todo lo que hicieron los presos, un Cristo elevado, playas, murales pintados por reclusos, se arreglaron casas quienes lo deseeen. (...) Se trata también de cuidar medio ambiente no puede llegar mucha gente, no se quiere que se sature, se pensó en llegada de cruceros, pero se optó por no permitirlo, es un turismo más de excursión de explorar de convivir con la naturaleza, de recrear la historia, es excepcional, extraordinario", comentó el mandatario federal.

Fue el pasado 9 de abril cuando el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que las Islas Marías, antigua prisión mexicana, estarían abiertas a todo el turismo, no sólo el de "élite".

"Se va a poder disfrutar, venir a explorar y a recrear la historia, conocer cómo era el régimen autoritario, cómo trataban a los opositores", agregó en su discurso.

La colonia penitenciaria de Islas Marías, fundada en 1905 en la Isla María Madre —el único de los cuatro islotes habitados de un archipiélago a más de 100 kilómetros de las costas de Nayarit y sometido a los embates periódicos de los huracanes— fue clausurada en 2019 y desde entonces intenta reinventarse.

Primero fue con un centro de educación ambiental, por el que ya han pasado 153 jóvenes. Ahora, como han hecho otros penales insulares en el pasado, aspira a convertirse en destino ecoturístico, lugar de disfrute de las aves y las playas.

Con información de Sin Embargo