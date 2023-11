AMLO: "Interjet debe pagar impuestos para continuar operando"

Esta manaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que las aerolíneas comiencen a incrementar sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pero en el caso de Interjet que tiene adeudos con el SAT y otras instituciones, dijo, se tienen que poner al corriente en el pago de impuestos para que sigan operando.

"Se llegó a un acuerdo, por eso es esta mudanza, por eso se van a trasladar al aeropuerto y nosotros celebramos esta decisión que están tomando las líneas aéreas", pero Interjet nada más que tienen que ponerse al corriente, no hay nada en contra de ellos, existen denuncias que se han presentado pero si ellos quieren buscar un arreglo, pagar, adelante, está el SAT en disposición de hacerlo, lo ha hecho con otros deudores se llega a arreglos pero si tienen que pagar porque no podemos rescatar con el dinero de los mexicanos a ninguna empresa".

Refirió que no sólo es el problema con el SAT, con ASA y con otras instituciones, creo que Infonavit y Seguro Social, "Hay otros adeudos pendientes con particulares, entonces si está bastante emproblemada esa empresa y nosotros hicimos un esfuerzo, en su momento, les hicimos propuestas en su momento, pero no aceptaron o no se interesaron, porque si se les hicieron planteamientos para que pagaran los impuestos".

"Pero no, es una deuda, no tengo el dato, pero también son miles de millones de pesos, es que había la mala costumbre de que no se pagaban los impuestos, entonces se condonaban o la costumbre que no se estableció con Zedillo, para ser justos, sino viene de tiempo atrás, de los rescates de las empresas con dinero público, por ejemplo el primer rescate cuantiosísimos y que además fue acompañado de corrupción fue el rescate que hizo Porfirio Díaz de los ferrocarriles que estaban en manos de empresas extranjeras y se rescataron, y se convirtieron en deuda pública todos los recursos que se destinaron a comprar los bonos de las empresas extranjeras".

Sobre el interés de Interjet de operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), el tabasqueño dijo que la empresa debe primero cubrir su deuda.