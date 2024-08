AMLO envía nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por declaraciones de Ken Salazar

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reenvió un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos, luego de que el diplomático Ken Salazar, critico la reforma al Poder Judicial éste jueves.

El mandatario en Palacio Nacional, manifestó que últimamente han habido faltas de respeto hacia la soberanía del país "como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador".

Y abundó:

"Últimamente han habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar, de ayer, pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento y yo desde luego que sostengo que ,lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros, intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dimitir a los mexicanos. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos entregar, yo espero que esto no se repita".