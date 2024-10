Alcalde de Chilpancingo asesinado no solicitó protección: SSPC

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina de éste martes, reveló que no había ninguna solicitud de protección y seguridad por parte del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, antes de su asesinato el fin de semana pasado.

Abundó que las investigaciones las están coordinando la Fiscalía General de Guerrero, y la Federación ha mantenido comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado, para esclarecer el caso y detener a los responsables:

"Lo que sabemos, no podemos mencionar todo, pero el alcalde iba acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo, se va solo en su camioneta, sin escolta, sin chofer, y va a una reunión específica. No iba acompañado. Se pierde la comunicación en la comunidad y posteriormente se encuentra horas más tarde el cuerpo del alcalde. No hay ninguna solicitud (de protección) de seguridad".

El secretario de Seguridad confirmó que las investigaciones sobre el asesinato del exfuncionario aún permanecen a cargo de la Fiscalía del Estado de Guerrero con quienes, dijo, habrá colaboración.