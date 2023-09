Afirma Rocío Nahle que Dos Bocas ya está operando

La Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, ya comenzó su etapa operativa, según anunció la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La funcionaria federal compartió la noticia a través de sus redes sociales, destacando el logro en dicho proyecto que le encomendó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"La refinería Olmeca después de su magna construcción entró en la etapa de operación, donde los especialistas refineros ya están a cargo del proceso y producción.

"Pemex es una gran empresa donde tiene a los mejores especialistas en las diversas áreas ya preparados para la confiabilidad y continuidad operativa. ¡Que satisfacción tan grande! Lo logramos", escribió.

Esta noticia fue precedida por una reunión entre Nahle y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, con el propósito de coordinar y supervisar el proceso de operación de la Refinería Olmeca-Dos Bocas.

Rocío Nahle y aspiraciones

El anuncio de Nahle García también se da horas después de que el Consejo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la seleccionara entre las cuatro propuestas para participar en una encuesta destinada a elegir al coordinador o coordinadora de la Defensa de la 4T en Veracruz.

En esta votación, Rocío Nahle García obtuvo 123 votos; le siguió Zenyazen Roberto Escobar García, secretario de Educación, con 96; Eric Cisneros Burgos con 67 votos y Claudia Tello Espinosa con 56.

Adicionalmente, se espera que el Comité Nacional de Elecciones determine la inclusión de dos propuestas adicionales en la encuesta final, la cual determinará al coordinador de la 4T en Veracruz.

Rocío Nahle no ha renunciado: AMLO

Por otro lado, en su conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que Rocío Nahle no ha presentado su renuncia al cargo de secretaria de Energía.

El mandatario señaló que no tiene información precisa sobre cuántos miembros de su gabinete han solicitado licencia, pero mencionó casos específicos como el del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.

López Obrador reveló que Rocío Nahle le entregó una carta de agradecimiento pero no una renuncia formal.

"No, no sé exactamente cuántos han pedido licencia. Conozco de algunos casos, el de Hugo López-Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento.

"¿Qué otros casos? Rocío, que todavía no me ha entregado", dijo López Obrador.

El presidente adelantó que el próximo lunes dará a conocer los nombres de los funcionarios que dejen sus cargos y designará a sus sustitutos para que asuman responsabilidades hasta el final del sexenio.

El 22 de septiembre, López Obrador también elogió el desempeño de Rocío Nahle al frente de la Secretaría de Energía y afirmó que la Refinería de Dos Bocas ya está produciendo gasolina y diésel, deseándole éxito en caso de que busque contender por un cargo público.

"Ya está terminando y si ella tiene ese propósito, pues adelante, que le vaya muy bien. Es de primera, una mujer con principios, honesta y trabajadora", enfatizó el presidente sobre Nahle García.