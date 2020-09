A la 'congeladora' iniciativas para aumentar impuestos a refrescos y comida chatarra

Tanto una reforma fiscal progresiva, como el incremento en el impuestos a refrescos y alimentos azucarados, serán enviados a la "congeladora" legislativa, informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no habrá aumento a impuestos, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta aseguró que no tiene aval de bancada la iniciativa presentada por su correlegionario Salomón Jara para incrementar el IEPS de 1.26 a cinco pesos por litro de refresco y de ocho a 25 por ciento para los alimentos no básicos que contengan una alta densidad calórica.

"No tienen aval de grupo, no hay iniciativas con aval de grupo y no hay en este momento ninguna intención de generar, por parte del Senado, nuevos impuestos ni modificar cuando nos llegue la Ley de Ingresos, para establecer nuevos gravámenes", declaró.

De acuerdo con el legislador zacatecano, el Gobierno federal no tiene ninguna intención de generar nuevos impuestos ni modificar la Ley de Ingresos para establecer más gravámenes; sin embargo, la 'terca realidad' hace impostergable realizar una reforma fiscal.

Refirió que si bien es cierto que el presidente de la República se comprometió a no enviar ninguna iniciativa para aumentar o crear nuevos impuestos, el Congreso no puede rehuir a la responsabilidad de analizar los impactos de la pandemia y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva; no hay forma de evitarlo.

No obstante, el senador acotó más tarde: "Sería después de las elecciones. Pero hay que hacerlo, no podemos evadirlo".

Aseveró, por otra parte, que el tema de la eliminación del fuero presidencial es parte de la agenda legislativa de su bancada, sin embargo, el bloque opositor no acompañará la reforma constitucional, lo cual frenaría la propuesta.