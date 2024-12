4 fichajes de invierno que podrían impactar a todos

El mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina. Son varios los grandes clubes no quieren dejar pasar esta oportunidad para fortalecer a su equipo. Si bien muchos son favoritos en las apuestas con bonos exclusivos de Bet365, siempre hay cosas por mejorar. Y esto explica por qué instituciones como el Inter siguen pensando en grandes contrataciones.

A continuación, algunos de los nombres principales que suenan para cambiar de rumbo este invierno.

Los 4 fichajes de invierno que podrían cambiarlo todo

El verano fue muy movido y el invierno no será la excepción. Varios clubes, en vista de la enorme cantidad de partidos esta temporada, solo piensan en reforzar su plantilla. A partir de allí, podrían darse movimientos muy ambiciosos en las próximas semanas.

Estos son los cuatro nombres principales que podrían encabezar la próxima ventana de fichajes:

Marco Verratti al Inter

El Inter no solo quiere seguir dominando Italia, sino también hacerse con Europa. Si bien tienen una de las mejores plantillas en la élite, quieren más. Y es por ello que ha sonado el nombre de Marco Verratti para reforzar sus filas. El mediocampista italiano de 32 años se adapta a la perfección a su estilo de juego y conoce bastante bien el Calcio.

Actualmente juega en el Al-Arabi SC de la Primera División de Catar. Este equipo le fichó por 45 millones de euros, pero se cree que podrían abandonar el Medio Oriente por una cifra inferior a esta.

En el pasado se vinculó a Verratti a clubes en España y por estar en el PSG tales movimientos nunca se dieron. Ahora la situación es muy distinta, pero económicamente sigue siendo complicada. Sin embargo, está claro que un futbolista de su talla vale muchos millones. Y en el Inter lo tienen bastante claro y asumido.

Lutsharel Geertruida al Tottenham

Fue apenas el verano pasado cuando el RB Leipzig fichó a Lutsharel Geertruida... y ya podrían perderlo. El club alemán pagó 20 millones de euros por él, pero el Tottenham está dispuesto a dejarle mucho más en sus cuentas para hacerse con los servicios del defensor neerlandés. A sus 24 años, muestra un liderazgo impresionante que podría ser clave en los Spurs.

Puede jugar como lateral derecho o defensor central. El club de Ange Postecoglou lo ve como una figura de garantías en vista de la gran cantidad de bajas que han tenido recientemente.

Malick Fofana al Aston Villa

La Ligue 1 siempre está repleta de jóvenes interesantes y esta temporada no ha sido la excepción. A sus 19 años, Malick Fofana ha llamado la atención de todo el mundo del fútbol. El extremo izquierdo del Lyon ha producido más de ocho goles en lo que va de temporada y no deja de impactar. Es por esto que el Aston Villa se ha fijado seriamente en él.

Tiene contrato hasta 2028 con su club, por lo que no será fácil sacarle de allí. No obstante, el dinero no parece ser problema en Inglaterra. Además, se espera que otros clubes también entren en la puja por una figura que parece no tener techo. Sin duda alguna, nominado a ser uno de los protagonistas de la ventana de pases invernal.

Marc Guéhi al Chelsea

El Chelsea no descansa. Los Blues, quienes siguen brillando bajo las órdenes de Enzo Maresca, se han fijado en Marc Guéhi para fortalecer su línea defensiva. ¿Lo curioso? El inglés surgió de las categorías inferiores del club, pero ante la falta de oportunidades fue vendido en 2021. Ahora brilla en el Crystal Palace y los Three Lions, por lo que le quieren de vuelta en Stamford Bridge.

Se adapta a la perfección a lo que pide el entrenador italiano a los suyos. Además, tiene 24 años, por lo que su juego podría seguir mejorando en los próximos años. ¿Será esta su oportunidad de volver? Todo apunta a que apostarán fuertemente por él.