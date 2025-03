¿Y dónde estabas? Hace 5 años, el covid fue declarado pandemia

¿Recuerdas dónde estabas hace cinco años? Este 11 de marzo se cumplen cinco años del anuncio hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde se declaraba a la enfermedad covid-19 como una pandemia.

Y es que debido a la rapidez con la que el virus SARS CoV-2, causante de la covid, se propagaba por el mundo, autoridades sanitarias a nivel global tomaban acciones para tratar de contener al entonces desconocido padecimiento respiratorio.

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer", sentenció en su momento Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

¿Qué pasaba en el mundo el 11 de marzo de 2020?

Para ser un poco más exactos, en México se mantenía el discurso de que la enfermedad ´no era tan grave´; por otro lado, eventos como la Cumbre Mundial de Turismo que tendría lugar en Cancún fue aplazada.

Para ese momento, las cifras del gobierno de México indicaban solamente siete casos de covid. Por otro lado, se reportaba la muerte de cinco personas a causa de un medicamente contaminado en un hospital de Pemex en Tabasco.

Ese mismo día, cerca de las 23:00 horas, chocaban dos trenes en el Metro Tacubaya, dejando un saldo de un muerto y 41 heridos.

En China, en la ciudad de Wuhan se afirmaba que el virus estaba ´totalmente contenido´, manteniendo en cuarentena a más de 50 millones de personas que habitaban en ese entonces la provincia de Hubei.

En Estados Unidos, el gobierno entonces encabezado por Donald Trump suspendía los vuelos desde Europa para evitar la propagación del virus; en todo el mundo, comenzaba a vivirse una crisis en los mercados financieros.

La vacunación contra covid se ha convertido en una constante cada año

A nivel mundial negocios que no fueran considerados como indispensables comenzaban a aplicar cierres, mientras que la contratación de médicos para tratar a las personas enfermas se incrementaba en España y otros países europeos.

Cinco años han pasado desde que la pandemia de covid golpeó prácticamente a todas las regiones del mundo; según NatGeo, los casos acumulados de la enfermedad alcanzaban los 700 millones, con cerca de 20 millones de defunciones.

Actualmente, las vacunas existentes se actualizan año con año para tratar de combatir las nuevas cepas del virus que sigue cobrando vidas y afectando a miles de personas cada año.

Y aunque pareciera que la cifra sigue a la baja y la pesadilla del SARS CoV-2 ha quedado muy atrás, la realidad es que solo 34 países siguen informando a la OMS sobre los casos nuevos.

A la par, millones de personas han tenido que aprender a vivir con el llamado ´covid prolongado´ que ha dejado graves secuelas en la salud, sin contar además el duelo de muchas familias que perdieron a casi todos sus integrantes en esta pandemia.