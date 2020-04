Pandemia de influenza H1N1 en Veracruz ayudó a plan contra COVID-19

Este 23 de abril, ante la pandemia de Coronavirus que enfrenta México, Hugo López-Gatell recordó que hace 11 años, un jueves, pero 23 de marzo, dio inicio la pandemia de influenza H1N1 en el país. La Gloria, poblado de Veracruz situado en Perote, fue considerado como el lugar del caso cero.

"(La pandemia de influenza) nos dio un punto de referencia muy importante para la historia de la epidemiología en México".





Tras aludir al caso cero reportado supuestamente en Perote, Veracruz, el subsecretario de Salud apuntó que la crisis por el virus surgido en 2009 ayudó al plan de acción que hoy se lleva a cabo contra COVID-19.





Recordó que hace 11 años inició la pandemia de influenza H1N1 y entonces se activaron los mecanismos de Estado para atender la epidemia. "Nos falta un buen tramo para atender la epidemia de COVID-19".





Entre finales de marzo y principios de abril de 2009, las autoridades mexicanas informaron del alarmante número de casos de gripe que se registraba en el país.





Entonces, pensaban que se trataba de una gripe común y se lanzó una campaña de vacunación para proteger a la población, algo que no sirvió de mucho y solo infundó mayor pánico en la sociedad mexicana, que desconocía por completo esta enfermedad.





La pandemia de influenza H1N1 comenzó en Estados Unidos en abril, registró la Organización Mundial de la Salud, posteriormente entró en México el 17 de marzo del mismo año. Éste fue el primer país en reportar casos de gripe A en el continente americano y en el mundo entero.





Las autoridades de la Secretaría de Salud consideraron que el 90% de los muertos iniciaron con los síntomas antes de conocer la existencia de la influenza H1N1; que en un inicio se confundía con gripe simple, influenza o neumonía.





Edgar Hernández, niño considerado caso cero, relató en exclusiva a la periodista Leticia Cruz, de Imagen del Golfo, que violencia y acoso en el pueblo fueron algunas de las consecuencias que padeció él y su familia, señalado como el caso cero de la influenza H1N1.





El niño y su familia, en la comunidad de La Gloria, sufrieron rechazo de parte de muchos lugareños, además de que el menor sufrió maltrato de niños y adultos.





Incluso se mofaron de su efigie en el parque del pueblo. En el parque de la Gloria, niños y adultos de esa comunidad se burlan de la estatua de Edgar. "Ya no quiero ir a la escuela, antes me gustaba, pero ahora ya no, los niños me maltratan, me bajan los calzones y me pegan", expresó Edgar a la reportera Leticia Cruz.





"Lo que pedimos es respeto... La gente cree que queremos llamar la atención, pero lejos de eso lo que pedimos es respeto y privacidad. A veces Edgar se deprime porque le dicen en La Gloria que por su culpa enfermó y murió mucha gente en el mundo", expresó María del Carmen Hernández, madre de Edgar, a la enviada de Imagen del Golfo.

"A veces Edgar llega así como deprimido, y le pregunto qué tienes mi vida, y no me dice nada, ya luego me cuenta: mami, los niños me dijeron que por mi culpa se enfermó y se murieron muchas personas. Ya yo le digo que eso no es así, que él se enfermó y eso no es su culpa. Lo que a mí me llama la atención es si esos niños escucharán eso en sus casas, de los adultos, porque yo a la gente lo único que le pido es respeto".





Edgar Hernández no fue el caso cero ni a nivel nacional ni a nivel mundial, declaró el ex secretario de salud panista José Ángel Córdova Villalobos; sin embargo, el señalamiento que sufrió el niño le causó cambios tanto en su vida como en la de su familia.





Tardó demasiado. A Edgar Hernández se le estigmatizó y a raíz de ello sufrió en acoso y violencia de sus compañeros en la escuela, que lo mismo le pegaban, le bajaban los pantalones o la ropa interior, como el propio infante confió.









Enviada a la zona en plena crisis sanitaria, la periodista Leticia Cruz entrevistó en exclusiva a Fidel Herrera, quien le dijo que el Demonio del Edén pretendió golpear a Veracruz con el manejo político que se dio a la epidemia de influenza H1N1 en La Gloria.





Aseveró que hubo intereses que debían investigarse y que pretendieron involucrar a La Gloria, pero que esa comunidad no fue el origen de la epidemia de la influenza H1N1, ni los cerdos criados en Granjas Carroll fueron los responsables de esa enfermedad.





"No hay mal que por bien no venga, de manera que aquel intento que hicieron de echarnos al Demonio del Edén a La Gloria, lo purificamos y lo transformamos en algo positivo a favor de Veracruz (...) Lo que siempre quiso hacerse aparentar como un problema que Veracruz aportaba al país y al mundo, se esclarece a esta distancia".





"Ya después de que se olvidó la emergencia se olvidó todo, se olvidaron de mí", dijo el ahora joven en 2019 al periódico Excélsior. "Vivo mi vida normal, ya no me enfermé. Una gripa normal y ya. Ya no me tumba".





Como era de esperarse, ningún servicio de salud de por vida como se le prometió, le fue entregado, así como tampoco a La Gloria llegó mucho dinero y apoyos internacionales, que en teoría habían mandado.





De los recursos provenientes de Japón, China, Argentina, Francia, entre otros países, don Eliseo, papá del menor, sólo sabe que hubo recursos que llegaron a Perote, pero el gobierno municipal no entregó.





CON INFORMACIÓN DE LETICIA CRUZ