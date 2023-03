¿Trump buscará acuerdo con la Fiscalía? Esto dice su abogado

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump fue imputado supuestamente por el pago de un soborno a la actriz de videos con adultos Stormy Daniels, con un dinero ocultado posteriormente en las cuentas de su campaña a la Casa Blanca, sin embargo, los cargos todavía no han sido dados a conocer.

Uno de los abogados Trump aseguró que su cliente no tiene intención de llegar a algún arreglo con la Fiscalía tras su imputación del jueves y ha expresado serias dudas de que el caso llegue a juicio por los "importantes desafíos legales" que van a plantear los letrados.

"El ex presidente Trump no va a llegar a ningún arreglo en este caso. No va a pasar, porque no hay crimen", ha declarado el letrado Joe Tacopina en declaraciones al programa Today de la cadena NBC.

"A este hombre no le tiemblan las rodillas y está ahora mismo listo para pelear", dijo.

Tacopina indicó que él tampoco está al tanto de la naturaleza exacta de los cargos y se ha limitado a manifestar que la imputación "parece estar centrada en torno a un acuerdo de confidencialidad, muy legal y muy común, firmado hace años".

Por su parte, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó pronunciarse sobre la imputación del expresidente. "No tengo comentarios sobre eso",dijo tras ser cuestionado en varias ocasiones sobre el exmandatario.