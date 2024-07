Temporada de huracanes 2024: ¿por qué será peor de lo previsto?

Hace tan sólo unos meses se vivía una prolongada sequía y calor extremo en varios puntos del país; ahora, con el inicio de la Temporada de Huracanes, el panorama climático ha dado un giro total, pero es posible que las condiciones vuelvan a alcanzar valores extremos.

Las tormentas tropicales Alberto y Chris, y el huracán Beryl son sólo el principio de lo que se prevé sea una Temporada de Huracanes extremadamente activa en el Atlántico este 2024.

Especialistas de la Universidad de Colorado, en los Estados Unidos, fueron los encargados de analizar las condiciones en el Océano Atlántico y realizar su pronóstico. Afirmaron que el reciente huracán Beryl influyó para aumentar sus expectativas.

El primer punto que abordaron fue las temperaturas de la superficie del mar, las cuales, afirmaron, son extremadamente cálidas y, por tanto, representan un entorno dinámico y termodinámico más propicio para la formación de huracanes.

El huracán Beryl, señalan, fue un probable presagio de una temporada hiperactiva, la cual, aseguran, tendrá valores superiores a la media que afectarán principalmente a las costas orientales de Norte y Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con los especialistas, en la Temporada de Huracanes en el Atlántico de 2024, ya contando a Alberto, Beryl y Chris, se podrá esperar:

Las medias se basan en los datos registrados entre 1991 y 2020, es decir que la actividad de la Temporada de Huracanes 2024 será superior a lo registrado en las últimas tres décadas.

