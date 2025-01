Con la inminente prohibición de TikTok en Estados Unidos, miles de usuarios han emprendido una migración digital hacia Xiaohongshu, también conocida como RedNote. Este fenómeno, bautizado como el movimiento de los "refugiados de TikTok", es tanto una búsqueda de comunidad como una protesta ante la decisión gubernamental.

Xiaohongshu: ¿El nuevo TikTok?

Fundada en 2013, Xiaohongshu es una plataforma china que combina lo mejor de Instagram y Pinterest, con un enfoque en moda, viajes y estilo de vida.

¿Prohiben el uso de Tiktok en EU? Usuarios descargan esta aplicación para remplazarla

Aunque su base de usuarios ha sido mayormente china, el éxodo estadounidense ha impulsado un aumento del 200 % en descargas, alcanzando más de 700,000 nuevos registros en pocos días.

Entre la nostalgia y la incertidumbre

Para creadores como Sky Bynum, especialista en maquillaje, la mudanza no es solo un cambio de plataforma, sino una pérdida de comunidad. "TikTok me dio un espacio para conectar con otros artistas. Xiaohongshu es interesante, pero no sé si podrá reemplazarlo", confiesa.

¿Refugio temporal o destino definitivo?

A pesar del entusiasmo inicial, la gran interrogante es si esta migración será permanente. Xiaohongshu carece del sistema de monetización de TikTok, lo que podría dificultar que los creadores sigan generando ingresos.

Expertos advierten que, aunque TikTok es una empresa china con operaciones globales, Xiaohongshu está directamente controlada por Beijing, lo que podría generar mayores restricciones en contenido y privacidad.

La migración continúa, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿Xiaohongshu será el nuevo refugio digital o solo una parada temporal en el viaje de los usuarios?