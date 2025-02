¿Por qué en Canadá no ha subido tanto el precio del huevo como en EE.UU.?

Mientras en Estados Unidos el precio del huevo ha alcanzado niveles alarmantes, en Canadá los consumidores siguen pagando precios relativamente estables. La explicación detrás de esto reside básicamente en la forma en que cada país regula su industria avícola.

Desde 2022, un brote de gripe aviar ha obligado a sacrificar más de 145 millones de aves en EE.UU., la mayoría gallinas ponedoras. Esto ha reducido la producción y elevado los costos. Además, en 10 estados existen leyes que prohíben el uso de jaulas, lo que encarece aún más el producto.

En diciembre de 2024, el precio promedio de una docena de huevos alcanzó los $4.15 dólares, con algunos consumidores pagando hasta $12.99 en ciertas tiendas. La escasez también ha llevado a supermercados a imponer límites de compra por persona.

¿Por qué en Canadá los precios se mantienen estables?

A diferencia de EE.UU., Canadá maneja un sistema de gestión de suministro que regula la producción, los precios y el comercio de huevos. Este modelo impone cuotas estrictas a los productores para evitar sobreproducción o escasez, asegurando un equilibrio entre oferta y demanda.

Además, Canadá impone altos aranceles a las importaciones de huevos, protegiendo a los productores nacionales y manteniendo la estabilidad del mercado interno.

El sistema canadiense es criticado por supuestamente beneficiar a los productores sobre los consumidores, y no garantiza que los precios no se eleven; algunos incluso acusan que los precios ya se encontraban altos, y por eso cualquier aumento no es drástico.

Sin embargo, la mayor fortaleza del sistema queda en evidencia cuando golpean sucesos como el cambio climático, enfermedades como la misma gripe aviar e inestabilidad geopolítica que afecta el suministro mundial.

El impacto de las macrogranjas en EE.UU.

El modelo estadounidense de producción masiva concentra grandes cantidades de aves en pocas instalaciones, lo que facilita la propagación de enfermedades y genera crisis como la actual. En contraste, Canadá fomenta granjas más pequeñas y distribuidas, reduciendo el riesgo de brotes masivos de gripe aviar.

Para expertos como Bruce Muirhead, de la Universidad de Waterloo, este sistema ha demostrado ser crucial para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad del mercado. Mientras EE.UU. sigue lidiando con precios volátiles, Canadá mantiene su producción controlada y accesible para los consumidores.