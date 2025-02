Papa Francisco: ¿Cómo se elegiría a un nuevo papa y quiénes son los posibles sucesores?

La salud del Papa Francisco, de 88 años, ha generado especulaciones recientes, especialmente tras su hospitalización reciente por una infección respiratoria.

Sin embargo, no hay certeza sobre cuándo o cómo terminará su pontificado. Desde 2013, dejó su carta de renuncia, en caso de que por alguna razón no pudiera seguir con sus responsabilidades como líder máximo de la Iglesia Católica.

También te puede interesar... Papa Francisco firmó su renuncia, confirma el Vaticano

El proceso de elección de un nuevo Papa, conocido como cónclave, depende de los cardenales electores (menores de 80 años) y no se determina de antemano.

Hasta el momento, no hay una lista oficial de "sustitutos" para el Papa Francisco, sin embargo, basándonos en la información disponible y las especulaciones actuales entre analistas y medios, algunos cardenales destacan como posibles candidatos debido a su prestigio, influencia o alineación ideológica.

A continuación, te presento algunos nombres que suelen mencionarse como "papables" (potenciales papas) en caso de que el Papa Francisco fallezca o renuncie:

Luis Antonio Tagle (Filipinas, 67 años)

Arzobispo emérito de Manila y actual prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Es considerado progresista, cercano a la visión pastoral de Francisco, con un enfoque en la misericordia, la inclusión y la justicia social. Su origen asiático lo hace atractivo para una Iglesia que busca mayor representación global.

Matteo Zuppi (Italia, 69 años)

Arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. También de tendencia progresista, está vinculado a la Comunidad de Sant'Egidio, conocida por su trabajo en favor de la paz y los pobres. Es visto como un candidato de continuidad con el estilo de Francisco.

También te puede interesar... ¿Cuál es el estado de salud del Papa Francisco este 18 de febrero?

Pietro Parolin (Italia, 70 años)

Secretario de Estado del Vaticano, es la "mano derecha" de Francisco. Moderado y diplomático, podría ser un candidato de consenso, aunque algunos lo ven como demasiado discreto en sus posturas personales.

Robert Sarah (Guinea, 79 años)

Ex prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, es una figura destacada del ala conservadora. Crítico de algunas reformas de Francisco, su edad (cerca del límite de 80 años para votar en un cónclave) podría ser un obstáculo, pero sigue siendo influyente entre los tradicionalistas.

Peter Turkson (Ghana, 76 años)

Ex presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, es un moderado con experiencia en Roma. Su origen africano lo hace representativo de un continente con una Iglesia en crecimiento.

Péter Erdő (Hungría, 72 años)

Arzobispo de Esztergom-Budapest, de línea conservadora. Tiene experiencia en temas canónicos y una postura crítica hacia algunas políticas de Francisco, como la migración.

Pierbattista Pizzaballa (Italia, 59 años)

Patriarca Latino de Jerusalén, es un moderado conocido por su trabajo por la paz en Medio Oriente. Su juventud y perfil conciliador lo hacen un candidato interesante.

Giorgio Marengo (Italia, 50 años)

Prefecto Apostólico de Ulaanbaatar (Mongolia), es el cardenal más joven. Su labor misionera y su cercanía a la visión de Francisco lo posicionan como una opción a largo plazo, aunque su falta de experiencia en Roma podría ser una desventaja.

Contexto del proceso

El sucesor será elegido en un cónclave por los cardenales menores de 80 años (actualmente unos 132, de los cuales más del 60% fueron nombrados por Francisco). Se requiere una mayoría de dos tercios. La elección no está predeterminada y puede haber sorpresas, como ocurrió con el propio Francisco en 2013. Factores como la edad, la región de origen (¿un Papa no europeo otra vez?), y la orientación teológica (progresista vs. conservadora) influirán en la decisión.