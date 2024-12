Luigi Mangione: Lo que sabemos del detenido por crimen de CEO de United Healtcare

Fue el pasado 4 de diciembre cuando el asesinato de Brian Thompson saltó a los titulares de todo el mundo. Y es que Thompson, de 50 años, no era otro sino el director ejecutivo de United Healt Care, la mayor aseguradora de salud privada en los Estados Unidos.

Según los videos de seguridad, Brian Thompson fue asesinado por un solitario sujeto a las afueras de un hotel en Manhattan alrededor de las 06:45 horas, tiempo local, a donde acudía para hablar en una conferencia.

Tras una búsqueda que duro casi una semana el 9 de diciembre por fin fue detenido un sospechoso por este crimen, quien fue identificado como Luigi Mangione de 26 años de edad. Esto es lo que se sabe del presunto asesino hasta el momento.

