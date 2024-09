Lo que sabemos del tiroteo en una escuela secundaria de Georgia, Estados Unidos

Cuatro personas perdieron la vida víctimas de un tiroteo en una escuela secundaria en Georgia Estados Unidos, ocurrido este 04 de agosto.

Según medios locales, los hechos ocurrieron en el Apalachee High School de Winder, Georgia, donde diversos elementos de rescate acudieron tras el reporte de un tirador activo en la zona alrededor de las 10:30 horas, tiempo local.

Luego de darse a conocer el tiroteo en la escuela Apalachee, otros planteles cercanos decidieron cerrar, lo que generó caos ya que decenas de padres de familia acudieron al lugar para ver cómo estaban sus hijos.

Según fuentes oficiales, hay al menos una persona en custodia como responsable de este nuevo tiroteo en un colegio de los Estados Unidos; sin embargo, pidieron tener paciencia para conocer fondo qué fue lo que motivó el incidente.

?? - Apalachee High School in Winder, Georgia, was placed on lockdown following reports of an active shooter. State police responded to the incident, treating patients for gunshot wounds.



Students were evacuated to the football stadium, and at least one person was airlifted... pic.twitter.com/R6nd7FRa8Q