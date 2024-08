Lo que sabemos del sismo en Japón este 08 de agosto; ¿provocó un tsunami? (+Video)

Durante las primeras horas de este jueves 08 de agosto se reportó un fuerte sismo en Japón; el momento del movimiento telúrico quedó captad en videos que rápidamente se compartieron en redes sociales.

El sismo de magnitud 7.1 se registró a las 16:43 horas tiempo local, a una profundidad de 30 kilómetros en el mar de Hyuga, en costas de la prefectura de Miyazaki en la isla meridional de Kyushu.

La Agencia Meteorológica de Japón activó una alerta de tsunami, advirtiendo por olas que podrían alcanzar más de un metro en zonas cercanas al epicentro. Por ahora, solo dos personas habrían resultado heridas a consecuencia del sismo.

| NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE



The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt