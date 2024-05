¿La Biblia prohibida en EU?; te detallamos la verdad

En los últimos días, se ha difundido ampliamente en redes sociales, especialmente en TikTok, la afirmación de que el gobierno de Joe Biden y las autoridades estatales en Estados Unidos han prohibido la Biblia, en particular el Nuevo Testamento.

Videos con millones de reproducciones aseguran que citar o consultar esos pasajes podría considerarse un acto antisemita, castigable con hasta 8 años de prisión.

¿ES CIERTO?

La viralidad de estos videos ha generado preocupación entre los usuarios, pero una revisión exhaustiva de los registros oficiales confirma que ni el Congreso de Estados Unidos ni ninguna autoridad estatal ha promulgado legislación alguna que restrinja la lectura o posesión de la Biblia.

No existe ningún decreto, ley o disposición oficial que prohíba el texto religioso en cuestión.

El origen de estos rumores parece estar vinculado a las recientes tensiones en diversas universidades de Estados Unidos, donde se han llevado a cabo protestas contra la guerra entre Israel y Hamás.

Durante estas movilizaciones, estudiantes judíos e israelíes han denunciado actos antisemitas, lo que ha llevado a un incremento en los llamados a garantizar su seguridad.

Paralelamente, el 1 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca que las autoridades educativas adopten una nueva definición de antisemitismo.

También te puede interesar... Robert Fico: lo que sabemos del atentado contra el primer ministro de Eslovaquia

También te puede interesar... Récord de desastres en AL por ´El Niño´ y el cambio climático en 2023

Esta definición debería aplicarse en investigaciones sobre actos de discriminación religiosa en escuelas y universidades financiadas con fondos federales.

Entre otras cosas, la definición propuesta señala que el antisemitismo puede manifestarse cuando se utilizan "símbolos e imágenes" asociados con afirmaciones clásicas antijudías, como la acusación de que los judíos mataron a Jesús.

Este contexto ha sido probablemente malinterpretado o distorsionado en los videos virales, llevando a la falsa creencia de que existe una prohibición oficial sobre el Nuevo Testamento.

No obstante, el proyecto de ley mencionado es solo eso: un proyecto. Aún no ha sido avalado ni ha entrado en vigor como ley. Además, su objetivo es combatir el antisemitismo y no restringir textos religiosos.