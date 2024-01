¿Cuál es la historia de la foto de Juan Pablo II bendiciendo a pedófilo Epstein?

En el escándalo por pedofilia de Jeffrey Epstein que involucra a personajes famosos y poderosos, el nombre del papa Juan Pablo II surgió a causa de una fotografía que ha generado controversia.

La imagen, en la que el pontífice otorga su bendición al pedófilo Epstein, fue descubierta en una de las residencias del millonario, específicamente en su hogar de Palm Beach.

El resurgimiento de este caso de tráfico sexual de menores adquirió notoriedad con la desclasificación de documentos judiciales que revelaron testimonios de víctimas sobre lo acontecido en la conocida "isla de la pedofilia" de Little St. James, en las Islas Vírgenes.

En medio de estas revelaciones, una declaración de una de las víctimas destacó el hallazgo de una fotografía del Papa Juan Pablo II en una de las habitaciones de la casa de Epstein.

DESCARTAN VÍNCULO EN ORGÍAS; PAPA SÓLO BENDIJO A PEDÓFILO

Aunque la imagen no guarda relación con los actos sexuales, sino más bien con la visita de Epstein y Ghislaine Maxwell a El Vaticano, ha generado especulaciones y cuestionamientos sobre la presencia de figuras religiosas en el entorno del millonario.

"Recuerdo que había fotos por todas partes, y las que quedan en mi memoria son las que había una foto de Ghislaine con el Papa. No me sorprendería que hubiera fotos de desnudos por ahí. Simplemente no los retuve en mi memoria", dijo la víctima.

El contexto de la declaración se enfoca en la presencia de fotografías de mujeres en topless, y la víctima descartó haber retenido en su memoria detalles específicos al respecto.

Al ser interrogada sobre si Ghislaine Maxwell estaba semidesnuda en la foto con el papa Juan Pablo II, la respuesta fue negativa.

La fotografía en cuestión ha circulado en redes sociales, mostrando al pontífice dando su "bendición" a Maxwell y Epstein.

Este descubrimiento añade un elemento más al conjunto de personajes prominentes vinculados a Epstein y su isla, donde figuras como el príncipe Andrew, el expresidente estadounidense Bill Clinton y el mago David Copperfield han salido a la luz como visitantes asiduos de la isla de la pedofilia.