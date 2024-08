Final de la Temporada de la Casa del Dragón :¿Qué pasó y cuándo se estrena la temporada 3?

La segunda temporada de 'House of the Dragon' (La Casa del Dragón) culminó dejando a los fans en vilo y emocionados. La guerra por el Trono de Hierro entre los bandos de Rhaenyra y Aegon finalmente estalla en una danza de dragones y traiciones.

Tyland Lannister, Consejero Naval de Aegon, viaja a Essos en busca de aliados piratas para romper el bloqueo de Corlys Velaryon. Mientras tanto, Rhaenyra refuerza sus filas con los nuevos jinetes de dragón Ulf, Addam y Hugh.

Sin embargo, las tensiones internas crecen cuando el príncipe Jacaerys se enfrenta a Ulf, descontento con su actitud arrogante.

En Driftmark, Rhaenyra y Corlys Velaryon discuten estrategias mientras se preparan para la batalla. El ataque brutal de Aemond, que destruye un pueblo entero, provoca que Rhaenyra tome la iniciativa en la guerra.

Aemond presiona a Helaena para que se una a la lucha con su dragón, pero Alicent interviene, protegiendo a su hija de las ambiciones de su hijo. En un giro dramático, Helaena predice la muerte de Aemond mientras Aegon se prepara para reclamar su victoria.

Por otro lado, Daemon Targaryen, en su viaje introspectivo en Harrenhal, tiene visiones del pasado y un encuentro significativo con Alys Rivers que revela un guiño directo a 'Game of Thrones'.

Daemon got the 60 second trailer for all of Game of Thrones pic.twitter.com/VC3ApNqLsP