La libró; en EU, desestiman caso contra regidora panista detenida con drogas

En Estados Unidos, un juez desestimó una demanda en contra de la regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denisse Ahumada Martínez, quien fue detenida en días pasados con 42 kilos de cocaína en un punto fronterizo en Texas.

El juez Juan F. Alanis ordenó que Ahumada fuera absuelta de la detención; detalló que el gobierno no cumplió su parte para "establecer, mediante el estándar de causa probable, que el acusado cometió el delito imputado".

El delito por el que se le acusaba era posesión con intención de distribución de más de cinco kilogramos de una sustancia controlada.

La fiscalía norteamericana aún podría presentar una nueva acusación en contra de la política mexicana; en caso de no ser así, saldría libre. No s eha confirmado si la mujer ya fue o no puesta en libertad.

Según reportes, en su defensa, la exmilitante del Verde dijo haber sido amenazada "para introducir algo ilegal" a los Estados Unidos, sin saber de qué se trataba, lo cual fue aceptado por el juez.

Antecedentes

Fue el 10 de junio cuando Denisse Ahumada fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza en el puesto de control de Falfurrias, Texas, tras realizar una inspección a su camioneta, donde encontraron varios paquetes de cocaína envuelta en cinta.

Al ser puesta a disposición de la DEA, Ahumada admitió haber conducido desde México con la intención de llevar la droga hacia San Antonio, además que no sería la primera vez que cometía el ilícito.