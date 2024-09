De miedo; así se veían los restos del submarino Titán tras la implosión (+Video)

Luego de poco más de un año salen a la luz las primeras imágenes del submarino Titán, el cual implosionó en el mes de julio de 2023 con cinco personas a bordo.

Fue la Guardia Costera de los Estados Unidos quien reveló nuevas imágenes de los restos de la pequeña nave que descansan cerca de los del Titanic en el fondo del océano Atlántico.

Dicha evidencia forma parte de una presentación realizada el pasado lunes que trata de dar más luz sobre lo ocurrido, la cual esperan se prolongue por cerca de dos semanas más.

Las imágenes muestran lo que sería la cola del submarino incrustada en el fondo del Atlántico a unos tres mil 650 metros de profundidad, donde se lee el nombre OceanGate Expeditions, empresa propietaria del aparato.

Estas imágenes fueron tomadas desde el 22 de junio de 2023, cuatro días después de lo ocurrido. Dichos restos y otros escombros hallados en el lugar serían ´evidencia concluyente´ del destino del Titán y sus tripulantes, víctimas de una ´implosión catastrófica´.

Footage of Oceangate´s Titan submersible being found on the sea floor has been released. pic.twitter.com/iPBuH48ebx

A la par, autoridades costeras de Estados Unidos dieron a conocer una animación que recrea la última inmersión del Titán, la cual reúne todo lo que se sabe hasta el día de hoy y que incluye las últimas comunicaciones que sostuvo con el Polar Prince, su buque nodriza.

El submarino Titán comenzó su inmersión hacia el Titanic a las 09:20 horas, tiempo local, el 18 de junio de 2023; a las 10:15, mediante mensajes de texto, el barco preguntó al sumergible sobre su estado, siendo la respuesta ´todo bien´.

A las 10:47, el Titán notificó que había dejado caer dos pesos; poco después, se perdió toda comunicación cuando se encontraban a una profundidad de tres mil 346 metros, punto en donde habría ocurrido la implosión.

Según la investigación, fue durante al menos 40 minutos los que la tripulación del Titán y la nave Polar Prince intercambiaron mensajes de rutina.

Sin embargo, a las 9:53, antes de que ocurriera el accidente, la nave nodriza preguntó repetidamente al sumergible si podían verlo en su pantalla, lo que fue respondido hasta 15 minutos después debido a que se había perdido la configuración del sistema y del chat.

JUST IN: More footage of the Oceangate Titan submersible wreckage has been released, showing the crushed cabin on the sea floor. pic.twitter.com/nxr0SirPTT