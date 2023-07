Consumir borax; alertan por peligrosa tendencia en Estados Unidos

Todos queremos vivir una vida saludable; comer bien, hacer ejercicio y consumir alimentos y vitaminas que nos ayuden a estar más tiempo en este mundo. Sin embargo, hay quienes llevan este objetivo demasiado lejos.

Desde el consumo de productos ´milagro´ hasta costosas operaciones, cientos de personas a nivel mundial buscan la clave para tener una mejor calidad de vida, aunque muchas veces esto puede ser peligroso y, al contrario del objetivo original, pueden estar dañando su organismo.

Y en Estados Unidos, desde hace un tiempo una peligrosa tendencia ´saludable´ estaría afectando la salud de muchos. Te contamos.

Consumir borax; peligrosa tendencia en EU

En Tiktok han aumentado los videos donde personas de cualquier edad promueven el consumo de borax como algo para mejorar la salud; sin embargo, este producto estaría muy lejos de ser benéfico para nuestros cuerpos.

El borax, también conocido como sal de boro, borato de sodio o tetraborato de sodio, es un químico que se extrae en lagunas o zona con alta concentración de minerales, aunque también puede elaborarse artificialmente a partir de subproductos del boro.

Por cierto, el boro es usado principalmente en la industria metalúrgica para refinar el aluminio y facilitar el tratamiento térmico del hierro maleable (como seguramente has visto en un popular programa de TV dedicado a la herrería).

En ese sentido, el borax es usado en joyería, detergentes, pesticidas, cosméticos y hasta jabones, aunque su concentración es variable y de eso depende mucho su peligrosidad.

¿Es peligroso consumir borax?

En términos de toxicidad la sal de boro estaría en el mismo nivel del bicarbonato de sodio; sin embargo, esto no significa que no sea tóxico. Y la recomendación que viene con el producto es simple: no ingerirlo.

Muchos dicen que no hay problema porque esta sustancia muchas veces viene dentro del agua y los vegetales que consumimos, aunque en concentraciones prácticamente inocuas.

Sin embargo, el riesgo de esta tendencia radica en el consumo crónico del producto, que aunque no se considera cancerígeno, sí puede ser letal al mezclarse con otros productos, además de que se va acumulando en el organismo.

Esto porque el borax que muchas veces está a nuestro alcance surge de diversos procesos químicos y no es el que es extraído de forma natural.

Cada persona puede tener reacciones diversas al contacto con este producto, que van desde irritación en la piel hasta vómitos y daños en riñones y en la cuestión reproductiva.

Tal vez si algo dice específicamente en la etiqueta "evite ingerirse" es porque puede causar daños en el organismo; a veces es bueno simplemente usar el sentido común y evitarse una visita al médico, por decir lo menos.