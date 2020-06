Captan a más de 60 mil tortugas nadando juntas en el mar

En una imagen espectacular, unas 64 mil tortugas verdes fueron captadas nadando en las aguas de la Gran Barrera de Coral de Australia, mientras se preparan para anidar en las playas que las vieron nacer.

Las imágenes fueron tomadas en la Isla Raine, un cayo de coral con vegetación a unos 620 kilómetros al noroeste de la ciudad australiana de Cairns.

Gracias a la ayuda de drones, científicos del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Gobierno de Queensland (DES) y de la Fundación Great Barrier Reef lograron filmar a la colonia de tortugas verdes más grande del mundo.

De acuerdo con los expertos, el uso de drones para monitorear a las tortugas verdes ha ayudado a mejorar y a hacer más precisos los estudios sobre esta especie en peligro de extinción.

