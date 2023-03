¿Por qué lo hizo? Audrey Hale, alumna que realizó tiroteo en escuela cristiana de Nashville (+Video)

Una nueva atacante se sumó a la nada corta lista de autores de tiroteos en otra escuela de Estados Unidos, Audrey Hale, tenia 28 años de edad era ilustrador y recientemente se había reconocido como hombre trans, lo que la convierte en la primera persona transgénero en haber cometido este tipo de crímenes.

Cabe destacar que fue autor del asesinato de seis personas, entre ellas 3 niños y 3 adultos, del colegio plebisteriano The Covenant School.

"Era tranquila y callada"

De acuerdo con el portal The Daily Beast, Audrey Hale posiblemente estaba diagnosticada con autismo de alto funcionamiento (Síndrome de Asperger), la policía por su parte afirmó que no padecía de sus facultades mentales y no contaba con antecedentes penales.

"Era tranquila, dulce, divertida y algo callada", dijo un antiguo amigo al diario The New York Post.

Su vecino también aseguró que los padres de Hale, con quien él vivía eran "muy amables" y "muy religiosos". El joven estudió artes en el Nossi College of Art & Design de Nashville y se dedicaba a la ilustración y diseño gráfico.

"Mientras estaba en nuestra escuela, ella era una artista talentosa y una buena estudiante", aseguró el director de la escuela de artes a la que asistía.

Los vecinos y compañeros de clase afirman que no estuvo involucrado ni creió en un ambiente con armas, ya que su familia no iba de caza ni al campo de tiro, al contrario, jugaban basquetbol. Su madre, Norma Hale, trabajaba como coordinadora en una iglesia local, quien sólo se dijo estar conmocionada por lo ocurrido.

¿Por qué Audrey Hale habría hecho el tiroteo?

Aunque no se sabe con exactitud los verdaderos motivos por los que Audrey comenzó el tiroteo, la policía de Nashville cree que fue por resentimiento y que además, tenía un plan y un mapa con todos los detalles del ataque, el cual no solo ocurriría en ese lugar, sino que planeaba hacerlo en otros lados.

"El manifiesto encontrado indica que iba a haber tiroteos en varios lugares y la escuela era una de ellas. De hecho, en el mapa se detallaba la vigilancia, los puntos de ingreso y cómo se iba a realizar el ataque ese día". Señaló la policía local.

Mató al azar

Señalan que Audrey "apuntó a estudiantes al azar" en la escuela. "Con quien sea que haya entrado en contacto, solo le disparó". El autor llegó a la escuela a las 10:27 horas, del lunes con dos armas estilo AR y una pistola, ahí mataría a Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, todos de 9 años, así como al conserje Mike Hill y a la maestra suplente Cynthia Peak, ambos de 61 años, y a la directora de la escuela Katherine Koonce, de 60.

15 minutos después de empezar el tiroteo, un equipo de cinco agentes de policía logró interceptarlo en la planta alta del edificio. Iba a disparar hacia otros lugres, pero la policía no reveló los detalles debido a las amenazas de seguridad.

#mundo 15 minutos después de empezar el tiroteo, un equipo de cinco agentes de policía logró interceptar a #AudreyEHale en la planta alta del edificio. pic.twitter.com/PeDDP7ziRI — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) March 28, 2023