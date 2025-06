¿Ataque terrorista en Colorado? Un detenido y varios heridos; esto sabemos

Agentes de la policía y el FBI respondían el domingo a lo que las autoridades federales describieron como un "ataque terrorista dirigido" en Boulder, Colorado, hasta el momento ya se reporta a un hombre acusado de prender fuego a varias personas.

"Nuestros agentes y las fuerzas policiales locales ya están en el lugar, y compartiremos actualizaciones a medida que haya más información disponible", declaró el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

La policía de Boulder informó que se estaban evacuando varias cuadras de un popular centro comercial al aire libre, asegurando que había "varias víctimas" como resultado del ataque, aunque no dio a conocer más detalles.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, expresó en un comunicado que "sigue de cerca" la situación, añadiendo que "los actos de odio de cualquier tipo son inaceptables".

De acuerdo con NBC News, varias personas resultaron heridas cuando un atacante utilizó un arma para prender fuego a la gente que participaba en una manifestación concientizar sobre los rehenes retenidos por militantes de Hamas en Gaza.

El grupo Run for Their Lives - Boulder lleva celebrando las manifestaciones con bastante regularidad, a veces semanalmente, desde el Día de Acción de Gracias de 2023, tras el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre.

Fue en la manifestación de este domingo donde se produjo el ataque.

El jefe de policía de Boulder (Colorado), Stephen Redfearn, dijo que había un sospechoso detenido y que había sufrido heridas leves que requirieron hospitalización.

Tras el ataque, ocurrido en el Pearl Street Mall, el gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo que "estoy siguiendo de cerca la situación en Boulder, y mis pensamientos están con las personas que han sido heridas y afectadas por este atroz acto de terror"

"Los actos de odio de cualquier tipo son inaceptables. Mientras surgen detalles, el estado trabaja con las fuerzas del orden locales y federales para apoyar esta investigación. Se proporcionará más información a medida que esté disponible", añadió Polis.

Las autoridades dijeron que están "trabajando" para identificar al atacante y aún no han encontrado un móvil, según informó en una rueda de prensa el jefe de la policía de Boulder, Stephen Redfearn.

