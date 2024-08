Apple Event 2024: iPhone 16 y otras novedades, ¿cuándo será?

El mes de septiembre es muy especial para la compañía Apple y sus usuarios, pues cada año se realiza el denominado Apple Event, donde es presentada la nueva línea de dispositivos y sus increíbles novedades.

Este 2024, el Apple Event ha recibido el nombre "Tiempo de Brillar" ("It´s Glowtime"), y todos los usuarios de la manzana mordida ya se frotan las manos para presenciar la presentación oficial del iPhone 16, y con él, todas las novedades que vendrán con el lanzamiento oficial de iOS 18, así como otros dispositivos.

Sigue leyendo para que conozcas cuándo y dónde se realizará el Apple Event 2024, y cuáles serán sus emocionantes anuncios de este año.

No obstante, se rumorea que, en esta nueva línea, el sistema de cámaras podría recibir un ajuste de disposición, además de pantallas más grandes para los modelos Pro y Pro Max y un nuevo color en bronce.

Se contempla también que el Botón de Acción, introducido en el iPhone 15 Pro, esté disponible en todos los modelos de iPhone 16, garantizando así una experiencia de usuario más eficaz.

