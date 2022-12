Se disculpa youtuber tras provocar la muerte de 6 en accidente automovilístico (+Video)

El creador de contenido Heisenwolf reapareció en su canal de YouTube, después de una ausencia por el accidente que dejó seis víctimas mortales. En un video de casi cuatro minutos, Amado Amir pidió perdón a los familiares de las personas que fallecieron en una carretera del Estado de México.

Se dijo arrepentido por lo ocurrido luego de que su automóvil Camaro hubiera impactado a un taxi Tsuru en el que viajaban seis personas.

Sobre el proceso legal no dio detalles, pues aseguró que aún sigue yendo constantemente a comparecer ante las autoridades. Sin embargo, se supo que en octubre llegó a un acuerdo con los familiares de las víctimas.

'Esto no me define'

Heisenwolf también lamentó no poder hacer nada respecto al incidente fatal del 18 de septiembre de 2022, pero dejó en claro que "un accidente no lo define". Además, aclaró que se alejó de sus perfiles en redes sociales para evitar que el suceso cobrara aún más importancia mediática.

"Durante el resto de mi vida y de mis días, mañanas, tardes y noches estaré avergonzado con las personas afectadas porque todos tenemos gente que amamos, gente que queremos, seres queridos y que se vayan así es algo horrible, algo que no me puedo ni imaginar.

"Lo que más me ha costado internalizar y reflexionar es que no hay algo que yo pueda hacer, no hay algo que pueda cambiar, no puedo regresar al pasado, compensar o hacer algo al respecto", dijo.

En el video, el creador de contenido de humor aseguró que seguirá publicando sus acostumbrados videos porque es lo que le apasiona, pero es consciente de que su vida personal no volverá a ser la misma.