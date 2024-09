Volver al Futuro 4: La secuela oficial que nadie ha visto, te contamos

La franquicia de ciencia ficción que marcó una era tuvo una continuación en 1991, aunque no de la manera convencional. Aquí te contamos todo sobre esta "cuarta entrega" oculta de Volver al Futuro.

La trilogía de Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, es un referente de la cultura popular de los años 80. Sin embargo, pocos saben que en 1991 se lanzó una "cuarta entrega" oficial, aunque no en cines, sino como parte de una atracción de parque temático.

Volver al Futuro 4: La secuela oficial que nadie ha visto

Esta casi desconocida secuela formó parte de Back to the Future: The Ride, una experiencia inmersiva en Universal Studios.

La trama: una persecución a través del tiempo

Back to the Future: The Ride fue inaugurada el 2 de mayo de 1991 en Universal Studios Florida, un año después del estreno de Volver al Futuro III. La atracción presentó una nueva aventura protagonizada por el Doc Brown, interpretado nuevamente por Christopher Lloyd, y Biff Tannen, encarnado por Thomas F. Wilson.

En esta historia, Biff roba un DeLorean, lo que lleva al Doc a pedir la ayuda de los visitantes para una emocionante persecución a través del tiempo.

La trama transporta a los pasajeros desde el período jurásico hasta el año 2015 y de regreso a 1955, a bordo de un DeLorean para ocho personas.

A través de un simulador de movimiento y una pantalla IMAX de 180 grados, los asistentes vivieron una experiencia que los hacía sentir dentro del icónico automóvil viajero del tiempo.

Efectos especiales como viento, humo y luces contribuían a intensificar la sensación de velocidad.

Una secuela en los parques temáticos

Esta atracción se mantuvo en Universal Studios Florida hasta 2007, con versiones en Hollywood y Japón. Eventualmente fue sustituida por una atracción de Los Simpson, pero con varias referencias a su predecesora, incluyendo un Doc Brown animado y un homenaje a Marty McFly.

En 2009, Universal incluyó el metraje de Back to the Future: The Ride en el DVD del reestreno de la trilogía, permitiendo que los fanáticos pudieran disfrutar de esta olvidada "cuarta entrega".

Aunque la producción tiene una calidad similar a la de una película casera, sigue siendo un capítulo emocionante y único dentro del universo de Volver al Futuro.