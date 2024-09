Tráiler de Minecraft decepciona a los fans y suma un millón de dislikes; ¿qué pasó?

El primer tráiler de A Minecraft Movie continúa dando de qué hablar entre los fanáticos del memorable videojuego de cubos… desgraciadamente, no por los mejores motivos.

Si bien recientemente parecía que llevar los videojuegos a la pantalla chica o grande podía tener cierto éxito, como lo demostró la serie de HBO de The Last Of Us y las películas de Sonic y Super Mario Bros, todo parece indicar que Minecraft no tendrá la misma suerte.

El primer adelanto del futuro filme, lanzado a principios de este mes, proponía la idea de llevar la franquicia a un concepto live-action, con un elenco integrado por Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers y Sebastian Eugene Hansen siendo transportados al cúbico mundo, y Jack Black encarnando a Steve, el protagonista del juego por defecto.

Ni siquiera las referencias al juego lograron causar una buena impresión de lo que será el filme en los fanáticos, de hecho, pareció ser todo lo contrario. Los internautas criticaron la apariencia de los ‘mobs’, y de los mismos protagonistas en el entorno de Minecraft.

Bajo este sentido, se criticó también la propuesta de un humor tachado de “infantil y ridículo”, así como la propuesta argumental desgastada de personas reales siendo transportadas a otro mundo, y la interpretación de Jack Black.

También te puede interesar... “Se nota que nunca han jugado”: El Rubius reacciona al tráiler de Minecraft

“Sólo le dieron una camisa azul a Jack Black y lo llamaron Steve”, “¿No se supone que los tráilers deben de hacerte querer ver la película?”, comentaron algunos fans decepcionados. “Muy gracioso, Warner Bros, publica el tráiler verdadero ahora”, “Preferiría ver a los actores jugar el juego que ver la película”, bromearon otros, y señalaron que el avance parecía una copia de Jumanji, filme donde también actúa Jack Black.

Aunque la opción de visualizar la cantidad de “No me gusta” recibidos en YouTube fue inhabilitada por Google, aún es posible conocer este dato mediante extensiones del navegador, y usuarios han puntualizado que, actualmente, el adelanto original ya acumula más de un millón de ‘dislikes’.

La idea de un filme basado en el exitoso videojuego de mundo abierto ha sido barajada por años, y ahora que el primer avance finalmente ha visto la luz, con un estreno pensado para abril de 2025, parece que la recepción no ha sido para nada la esperada.

Internautas y fans del videojuego aún esperan que las quejas de la comunidad sean escuchadas por el equipo detrás del filme, y exista la posibilidad de hacer modificaciones, como sucedió con Sonic.

¿Qué opinas?